Джонни Херберт: «Перес никак не может найти стабильность – и только он сам способен изменить ситуацию»

Бывший пилот «Формулы-1» поделился мнением о ситуации, сложившейся в «Ред Булл».

Херберт считает, что нужно исправлять ситуацию, поскольку в противном случае в «Ред Булл» найдет ему замену.

«Ситуация Переса настораживает. Гонщик точно не хочет так сильно отставать от напарника. Ферстаппен доволен ситуацией, ведь на него никто и ничего не давит, никто из соперников не может бросить ему вызов.

При этом в «Ред Булл» понимают, что на месте второго пилота им нужен кто-то, кто сможет стабильно быть впереди, когда соперники «Ред Булл» станут более конкурентоспособными. Так что на месте Переса я бы в такой ситуации чувствовал себя весьма неуютно.

Позади уже половина сезона, но Перес никак не может найти эту возможность, за счет которой смог бы прибавить в скорости. Возможно, в некоторых гонках ему удается найти эту прибавку в скорости, но в отличие от Ферстаппена он никак не может найти стабильность. И только сам Перес способен изменить эту ситуацию.

Кем в «Ред Булл» могут заменить Переса? Ну, они могут посмотреть в сторону – не знаю, есть ли у него в контракте опции досрочного расторжения или опции, связанные с уровнем выступлений и результатами.

Не вижу, зачем Шарлю Леклеру или уходить из « ». Да, там есть некоторые разочарования, но тут также нужно учитывать фактор, что речь идет о переходе в «Ред Булл» – потому что там уже есть Макс Ферстаппен, бороться с которым будет невероятно трудно», – рассказал Херберт.

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