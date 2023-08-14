Мика Хаккинен: «Когда я впервые увидел машину «Феррари» при прохождении поворотов, то сказал себе: «Они построили совсем не то, что нужно»

Двукратный чемпион «Формулы-1» высказался о том, как для «Феррари» сложилась первая половина сезона-2023.

Хаккинен отметил, что проблем с не слишком высокой эффективностью работы болида были видны еще на предсезонных тестах:

«Когда я впервые увидел их машину в действии при прохождении некоторых поворотов, то сразу сказал себе: «Ох, в этом году они построили совсем не ту машину, что нужно». После тестов гонщики говорили и небольших проблемах, но с моей точки зрения, проблемы были очень серьезными. В особенности с учетом того, что « » сразу полетел по трассе.

Проблема в том, что если вашей машиной трудно управлять, вероятность совершения ошибки сильно возрастает. И гонщикам приходится действовать на пределе».

При этом Хаккинен считает, что у «Феррари» еще есть все шансы исправить ситуацию:

«Отличным примером для «Феррари» может стать то, что сделали в « ». Никто в Уокинге не показывал друг на друга пальцем, не обвинял в неудачах, команда действительно много работала. Если кто и может сделать разницу – так это люди, которые работают в вашей команде».

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