Тото Вольфф: «Мерседес» уже взял курс на подготовку к сезону-2024»

Исполнительный директор « » рассказал, что команда переключилась на подготовку болида 2024 года.

При этом Вольфф считает, что оптимизация работы машины этого года еще многое может дать команде.

«Курс уже взят на подготовку к сезону-2024. У нас еще будут некоторые обновления для болида W14, но я считаю хорошим решением, что мы уже переключили основное внимание на следующий год. Ведь мы еще можем очень многое оптимизировать в работе нынешнего болида, не прибегая к крупным обновлениям.

Посмотрим, насколько хорошо мы справимся с задачей вывести машину на оптимальный уровень рабочих настроек, параллельно стараясь получить как можно больше полезных данных для следующего сезона. Чем больше мы сможем узнать – тем лучше будем готовы к 2024 году и последующим сезонам.

Мы должны предоставить нашим гонщикам более надежную машину и платформу, если говорить о балансе и ощущениях от управления. Речь не о прижимной силе в абсолютном значении, а о том, чтобы гонщики были уверены в стабильности машины при вхождении в поворот. Потому что на данный момент это не так.

Мы уделяем этой проблеме много внимания, поскольку это придаст гонщикам уверенности при пилотаже, а нам даст больше скорости», – рассказал Вольфф.

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