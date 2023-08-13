Тото Вольфф: «Мерседес» уже взял курс на подготовку к сезону-2024»
Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф рассказал, что команда переключилась на подготовку болида 2024 года.
При этом Вольфф считает, что оптимизация работы машины этого года еще многое может дать команде.
«Курс уже взят на подготовку к сезону-2024. У нас еще будут некоторые обновления для болида W14, но я считаю хорошим решением, что мы уже переключили основное внимание на следующий год. Ведь мы еще можем очень многое оптимизировать в работе нынешнего болида, не прибегая к крупным обновлениям.
Посмотрим, насколько хорошо мы справимся с задачей вывести машину на оптимальный уровень рабочих настроек, параллельно стараясь получить как можно больше полезных данных для следующего сезона. Чем больше мы сможем узнать – тем лучше будем готовы к 2024 году и последующим сезонам.
Мы должны предоставить нашим гонщикам более надежную машину и платформу, если говорить о балансе и ощущениях от управления. Речь не о прижимной силе в абсолютном значении, а о том, чтобы гонщики были уверены в стабильности машины при вхождении в поворот. Потому что на данный момент это не так.
Мы уделяем этой проблеме много внимания, поскольку это придаст гонщикам уверенности при пилотаже, а нам даст больше скорости», – рассказал Вольфф.
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