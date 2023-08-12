Нико Росберг: «Посоветовал бы Пересу отключить соцсети и не читать прессу»

Чемпион «Формулы-1» 2016 года посоветовал сосредоточиться на гонках и не обращать внимания на мнения со стороны.

Перес выиграл два Гран-при из четырех на старте сезона, чем подкрепил свои заявления о стремлении бороться за чемпионский титул. Однако затем начал заметно уступать на дистанции сезона.

«Я бы посоветовал Серхио отключить все соцсети, не читать прессу и все остальное – просто потому что иначе он постоянно будет натыкаться на мемы о себе, на негативные комментарии, журналисты будут задавать вопросы, направленные против него. Ему нужно отделить себя от всего этого.

Когда я сражался за чемпионский титул, то полностью отключил все – соцсети, электронную почту, не смотрел новости мира «Ф-1».

Единственная проблема во всем этом – что Серхио все равно придется приезжать на трассы и потом сидеть на пресс-конференциях с журналистами, которые будут задавать ему вопросы вроде: «Эй, Серхио, сейчас все выглядит так, будто ты переживаешь самый тяжелый период в карьере. Как ты думаешь, тебе вообще удастся из этого выбраться?»

Такие вещи всегда тебя задевают, потому что ты вынужден все это выслушивать, не можешь это игнорировать и вынужден отвечать на эти вопросы.

А следующий вопрос будет звучать так: «Серхио, чувствуешь ли ты угрозу со стороны Даниэля Риккардо, чувствуешь ли ты, что можешь потерять свое место?» И это будет продолжаться и продолжаться и бить по тебе снова и снова, и это тяжело.

Поначалу Перес был сосредоточен на победе в чемпионате, говоря: «Я хочу победить Макса, хочу стать чемпионом». Но сейчас для него пришло время забыть обо всем этом и просто стараться как можно лучше выполнять свою работу – уик-энд за уик-эндом, сессию за сессией. Стараться как можно лучше готовиться, излишне не рисковать, и постепенно вернуться на свой уровень», – рассказал Росберг.

Перес так отстал от Ферстаппена, что ему срезают зарплату. Сторона Серхио даже подозревает у «Ред Булл» неравные машины