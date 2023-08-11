Макс Ферстаппен о своем преимуществе в общем зачете: «Чтобы стать чемпионом тебе нужна стабильность»
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о причинах своего преимущества в чемпионате.
Ферстаппен в нынешнем сезоне выиграл 10 Гран-при из 12 и в общем зачете опережает занимающего второе место Серхио Переса на 125 очков.
«Думаю, в этом году я и правда сам провел несколько отличных гонок. Но в конечном счете я не смог бы ничего этого сделать без очень хорошей машины. Так что совпасть должны несколько факторов.
На самом деле в каждый уик-энд все решают мелкие детали. Любой может ехать быстро и сильно атаковать, но вот сильно атаковать в нужные моменты и при этом избегать неприятностей…в конечном счете, чтобы стать чемпионом тебе нужна стабильность, ты должен демонстрировать стабильные результаты. И я сам всегда стараюсь давить на себя, требовать от себя как можно лучше выполнять свою работу», – рассказал Ферстаппен.
Перес так отстал от Ферстаппена, что ему срезают зарплату. Сторона Серхио даже подозревает у «Ред Булл» неравные машины
1 комментарий