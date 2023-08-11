Макс Ферстаппен о своем преимуществе в общем зачете: «Чтобы стать чемпионом тебе нужна стабильность»

Теги Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о причинах своего преимущества в чемпионате.

Ферстаппен в нынешнем сезоне выиграл 10 Гран-при из 12 и в общем зачете опережает занимающего второе место Серхио Переса на 125 очков.

«Думаю, в этом году я и правда сам провел несколько отличных гонок. Но в конечном счете я не смог бы ничего этого сделать без очень хорошей машины. Так что совпасть должны несколько факторов.

На самом деле в каждый уик-энд все решают мелкие детали. Любой может ехать быстро и сильно атаковать, но вот сильно атаковать в нужные моменты и при этом избегать неприятностей…в конечном счете, чтобы стать чемпионом тебе нужна стабильность, ты должен демонстрировать стабильные результаты. И я сам всегда стараюсь давить на себя, требовать от себя как можно лучше выполнять свою работу», – рассказал Ферстаппен.

Перес так отстал от Ферстаппена, что ему срезают зарплату. Сторона Серхио даже подозревает у «Ред Булл» неравные машины

1 комментарий

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Великий Алонсо
Чтобы стать чемпионом, всего лишь нужен самовоз и Перес в напарниках.
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