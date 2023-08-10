Кристиан Хорнер: «К месту в «Ред Булл» на 2025-й большой интерес, не только со стороны Переса и Риккардо»

Теги возможные переходы Кристиан Хорнер Ред Булл Альфа Таури Формула-1 Серхио Перес Даниэль Риккардо Авто

Кристиан Хорнер сообщил о большом интересе пилотов к переходу в «Ред Булл».

Руководитель доминирующей команды напомнил, что вакансия открывается в 2025 году, по истечении контракта с Серхио Пересом. По словам Хорнера, заинтересованность проявляют не только Серхио и новичок «Альфа Таури» Даниэль Риккардо.

«Здорово, что есть большой интерес. И не только со стороны этих пилотов, но и со стороны гонщиков вне нашего спектра, если мы говорим о сезоне-2025», – отметил Кристиан.

Менеджер подчеркнул, что «Ред Булл» все еще рассчитывает на мастерство Переса:

«Чеко очень популярен внутри команды. Давайте не забывать, что он сделал в 2021-м, его вклад в Кубок конструкторов в прошлом году. Сейчас он второй в чемпионате и является единственным другим пилотом, побеждавших в гонках в этом году, он выиграл два Гран-при.

Разумеется, наша первоочередная цель – сделать так, чтобы Чеко работал на полную мощность по субботам – уверен, он это сделает. Так что никто не списывает Чеко».

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3 комментария

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sir_shir
Леклер спит и видит просто
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Дмитрий Дудников
Ответ sir_shir
Леклер спит и видит просто
И многие зрители тоже. Возможно даже Макс хочет показать, что не против сильного напарника, ещё один боевой титул не помешает ему. Но вот Хорнер и Марко - прагматики закалённые годами и импульсивных решений не совершают.
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