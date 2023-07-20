Даниэль Риккардо: «Переход в «Альфа Таури» – лучший путь в «Ред Булл» для меня на данный момент»

Даниэль Риккардо рассказал, почему поменял мнение о переходе в команду-аутсайдер.

После разрыва с «Маклареном» Риккардо утверждал, что готов продолжить карьеру лишь в коллективе высочайшего уровня, поэтому не рассматривает варианты в « » и « » – в итоге стал третьим пилотом «Ред Булл».

Тем не менее, с Гран-при Венгрии австралиец занял место Ника де Вриса в «Альфа Таури» – худшей команде «Формулы-1» на данный момент.

«У меня было достаточно времени для того, чтобы произвести перезагрузку и, можно сказать, снова начать получать от гонок удовольствие. Я еще на симуляторе это почувствовал. В том числе поэтому мне хотелось сесть за руль [на тестах « » за «Ред Булл»], чтобы убедиться, что я по-прежнему люблю гонки больше всего.

Я быстро набрал скорость, и ощущения вновь были очень хорошими. Я понимал, что с учетом последних сезонов и перерыва будет очень трудно вернуться на вершину. Так что, конечно, мне хотелось бы [перейти в топ-команду]. Но, думаю, надо оставаться реалистом и в какой-то момент признать, что для перехода, скажем, в «Ред Булл», нужно пройти определенный процесс, путь. И в данный момент это лучший путь для меня.

Пожалуй, шесть месяцев назад я не был готов к подобной возможности. Но я мог себе позволить перерыв и сейчас снова влюбился вгонки. Я в каком-то смысле снова чувствую себя собой, к тому же обстановка навевает ностальгию.

Я провел здесь значительную часть карьеры, пути, находился тут как юниор. Я вновь начал более регулярно общаться с [Марко], и есть ощущение, что я на своем месте. Поэтому, как только появился шанс, я подумал: «Конечно, давай попробуем».

Мне кажется, сама эта возможность уже является шансом улучшить ситуацию. Так что я нетерпением жду, когда сяду за руль, чтобы показать истинного себя – даже эта мысль воодушевляет. Естественно, я мечтаю о месте в «Ред Булл», но не говорю себе, что «ты должен сделать вот это», – заявил Дэн перед этапом на «Хунгароринге».

Кристиан Хорнер: «Цель Риккардо – место в «Ред Булл» на 2025-й. «Альфа Таури» – шаг назад, чтобы сделать два шага вперед»

Кристиан Хорнер: «На 7-м круге тестов Риккардо показал время для первого ряда, на 11-м Марко уволил де Вриса»