Даниэль Риккардо: «Переход в «Альфа Таури» – лучший путь в «Ред Булл» для меня на данный момент»

Теги Ред Булл Уильямс Альфа Таури тесты Формула-1 Пирелли Формула-1 Гельмут Марко Даниэль Риккардо Хаас Авто

Даниэль Риккардо рассказал, почему поменял мнение о переходе в команду-аутсайдер.

После разрыва с «Маклареном» Риккардо утверждал, что готов продолжить карьеру лишь в коллективе высочайшего уровня, поэтому не рассматривает варианты в «Хаасе» и «Уильямсе» – в итоге Даниэль стал третьим пилотом «Ред Булл».

Тем не менее, с Гран-при Венгрии австралиец занял место Ника де Вриса в «Альфа Таури» – худшей команде «Формулы-1» на данный момент.

«У меня было достаточно времени для того, чтобы произвести перезагрузку и, можно сказать, снова начать получать от гонок удовольствие. Я еще на симуляторе это почувствовал. В том числе поэтому мне хотелось сесть за руль [на тестах «Пирелли» за «Ред Булл»], чтобы убедиться, что я по-прежнему люблю гонки больше всего.

Я быстро набрал скорость, и ощущения вновь были очень хорошими. Я понимал, что с учетом последних сезонов и перерыва будет очень трудно вернуться на вершину. Так что, конечно, мне хотелось бы [перейти в топ-команду]. Но, думаю, надо оставаться реалистом и в какой-то момент признать, что для перехода, скажем, в «Ред Булл», нужно пройти определенный процесс, путь. И в данный момент это лучший путь для меня.

Пожалуй, шесть месяцев назад я не был готов к подобной возможности. Но я мог себе позволить перерыв и сейчас снова влюбился вгонки. Я в каком-то смысле снова чувствую себя собой, к тому же обстановка навевает ностальгию.

Я провел здесь значительную часть карьеры, пути, находился тут как юниор. Я вновь начал более регулярно общаться с Гельмутом [Марко], и есть ощущение, что я на своем месте. Поэтому, как только появился шанс, я подумал: «Конечно, давай попробуем».

Мне кажется, сама эта возможность уже является шансом улучшить ситуацию. Так что я нетерпением жду, когда сяду за руль, чтобы показать истинного себя – даже эта мысль воодушевляет. Естественно, я мечтаю о месте в «Ред Булл», но не говорю себе, что «ты должен сделать вот это», – заявил Дэн перед этапом на «Хунгароринге».

Кристиан Хорнер: «Цель Риккардо – место в «Ред Булл» на 2025-й. «Альфа Таури» – шаг назад, чтобы сделать два шага вперед»

Кристиан Хорнер: «На 7-м круге тестов Риккардо показал время для первого ряда, на 11-м Марко уволил де Вриса»

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман
Главное от текущего болида сильно не разочароваться))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий