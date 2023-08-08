Мика Хаккинен: «Для Ферстаппена и Михаэля Шумахера гонки – стиль жизни»

Макс Ферстаппен напоминает Мике Хаккинену о его сопернике Михаэле Шумахере.

Хаккинен боролся с Шумахером на рубеже веков и завоевал два титула.

« был невероятным, безумным пилотом. Учитывая его преданность «Ф-1», гонки были его стилем жизни. Не хобби – это был стиль жизни, и я вижу, что для Макса это тоже стиль жизни.

Он получает удовольствие от того, чем занимается. Когда он не управляет болидом, то гоняется на симуляторе, развивается.

Дело не в том, чтобы исследовать новую траекторию или научиться позже тормозить. Ты становишься лучше как гонщик, учишься дисциплине, узнаешь новое о себе, о том, как стать лучшим пилотом. Этого можно достичь лишь через практику и голод до побед», – поделился мнением о гонщике «Ред Булл».

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