Хуан-Пабло Монтойя: «7-8 гонщиков станут чемпионами в болиде «Ред Булл». Скорость Ферстаппена не лучше, чем 2 года назад»
Хуан-Пабло Монтойя не считает, что доминирование Макса Ферстаппена говорит о его прогрессе.
Бывший пилот «Формулы-1» подчеркнул, что успехи Ферстаппена и «Ред Булл», а ранее Льюиса Хэмилтона и «Мерседеса» завязаны на существенной разнице в технике.
«Прямо сейчас [Ферстаппен] выступает очень хорошо, но столь же непобедимым выглядел и Хэмилтон, когда он все выигрывал, такова реальность. Макс – очень хороший пилот, но он в быстрейшей машине. Скорость Макса прямо сейчас не лучше, чем скорость Макса два года назад – пожалуй, она та же самая. Машина влияет гораздо сильнее.
Если высадить Макса, в такой машине семь или восемь гонщиков станут чемпионами мира. Если бы на его месте были Чеко [Перес], Хэмилтон, Сайнс, Леклер, они выиграли бы титул. В автоспорте важен не только пилот, но и техника.
Существует баланс: чем лучше ты выступаешь, тем больше шансов оказаться в хорошей команде. Лучшие гонщики получают лучшие болиды. К примеру, Ландо Норрис – очень хороший пилот, и «Макларен» сильно прибавил в этом сезоне, но в «Ред Булл» Ландо, наверное, стал бы чемпионом», – заявил колумбиец.
Монтойя также прокомментировал предложение Льюиса Хэмилтона скорректировать регламент:
«Здорово жаловаться, когда не побеждаешь, но, когда он выигрывал, то говорил, что машина не дает преимущества. Но преимущество «Мерседеса» было столь же большим. Не говорю, что Хэмилтон плох – он очень хороший гонщик. Реальность нашего спорта такова, что ты должен быть в лучшей машине».
Мика Хаккинен о доминировании Ферстаппена: «Для фанатов Макса это лучшее, что может быть, остальным скучно»
Ферстаппен правда наполовину бельгиец? Не совсем: объясняем, при чем тут Де Брюйне и живопись XV века
думаю,15 пилотов взяли бы(с учётом Феттеля(вопрос лишь в том,когда титул будет взят),ИМХО