Хуан-Пабло Монтойя: «7-8 гонщиков станут чемпионами в болиде «Ред Булл». Скорость Ферстаппена не лучше, чем 2 года назад»

Хуан-Пабло Монтойя не считает, что доминирование Макса Ферстаппена говорит о его прогрессе.

Бывший пилот «Формулы-1» подчеркнул, что успехи Ферстаппена и «Ред Булл», а ранее и «Мерседеса» завязаны на существенной разнице в технике.

«Прямо сейчас [Ферстаппен] выступает очень хорошо, но столь же непобедимым выглядел и Хэмилтон, когда он все выигрывал, такова реальность. Макс – очень хороший пилот, но он в быстрейшей машине. Скорость Макса прямо сейчас не лучше, чем скорость Макса два года назад – пожалуй, она та же самая. Машина влияет гораздо сильнее.

Если высадить Макса, в такой машине семь или восемь гонщиков станут чемпионами мира. Если бы на его месте были Чеко [ ], Хэмилтон, , , они выиграли бы титул. В автоспорте важен не только пилот, но и техника.

Существует баланс: чем лучше ты выступаешь, тем больше шансов оказаться в хорошей команде. Лучшие гонщики получают лучшие болиды. К примеру, Ландо Норрис – очень хороший пилот, и «Макларен» сильно прибавил в этом сезоне, но в « » Ландо, наверное, стал бы чемпионом», – заявил колумбиец.

Монтойя также прокомментировал предложение Льюиса Хэмилтона скорректировать регламент:

«Здорово жаловаться, когда не побеждаешь, но, когда он выигрывал, то говорил, что машина не дает преимущества. Но преимущество «Мерседеса» было столь же большим. Не говорю, что Хэмилтон плох – он очень хороший гонщик. Реальность нашего спорта такова, что ты должен быть в лучшей машине».

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