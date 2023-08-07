Хуан-Пабло Монтойя: «7-8 гонщиков станут чемпионами в болиде «Ред Булл». Скорость Ферстаппена не лучше, чем 2 года назад»

Теги Макларен Льюис Хэмилтон Ред Булл Хуан-Пабло Монтойя Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Серхио Перес Макс Ферстаппен Шарль Леклер Ландо Норрис Авто

Хуан-Пабло Монтойя не считает, что доминирование Макса Ферстаппена говорит о его прогрессе.

Бывший пилот «Формулы-1» подчеркнул, что успехи Ферстаппена и «Ред Булл», а ранее Льюиса Хэмилтона и «Мерседеса» завязаны на существенной разнице в технике.

«Прямо сейчас [Ферстаппен] выступает очень хорошо, но столь же непобедимым выглядел и Хэмилтон, когда он все выигрывал, такова реальность. Макс – очень хороший пилот, но он в быстрейшей машине. Скорость Макса прямо сейчас не лучше, чем скорость Макса два года назад – пожалуй, она та же самая. Машина влияет гораздо сильнее.

Если высадить Макса, в такой машине семь или восемь гонщиков станут чемпионами мира. Если бы на его месте были Чеко [Перес], Хэмилтон, Сайнс, Леклер, они выиграли бы титул. В автоспорте важен не только пилот, но и техника.

Существует баланс: чем лучше ты выступаешь, тем больше шансов оказаться в хорошей команде. Лучшие гонщики получают лучшие болиды. К примеру, Ландо Норрис – очень хороший пилот, и «Макларен» сильно прибавил в этом сезоне, но в «Ред Булл» Ландо, наверное, стал бы чемпионом», – заявил колумбиец.

Монтойя также прокомментировал предложение Льюиса Хэмилтона скорректировать регламент:

«Здорово жаловаться, когда не побеждаешь, но, когда он выигрывал, то говорил, что машина не дает преимущества. Но преимущество «Мерседеса» было столь же большим. Не говорю, что Хэмилтон плох – он очень хороший гонщик. Реальность нашего спорта такова, что ты должен быть в лучшей машине».

Мика Хаккинен о доминировании Ферстаппена: «Для фанатов Макса это лучшее, что может быть, остальным скучно»

Ферстаппен правда наполовину бельгиец? Не совсем: объясняем, при чем тут Де Брюйне и живопись XV века

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Хуан Палыч выдал базу
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
первая восьмёрка ЛЗ железобетонно возьмёт(точно досрочно),плюс боттас,затем пилоты,которые не выступали в топ командах,но не сливали сильно напарникам-хюльк и окон
думаю,15 пилотов взяли бы(с учётом Феттеля(вопрос лишь в том,когда титул будет взят),ИМХО
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Алексей Гусев
Чеко и Сайнс??? Чеко в том же РБ, но даже не близко в Максу, Сайнс?? Я поржал.
Так то , да, ты лучше Монтойи понимаешь Ф1. Он же не соображает, что несёт) Про Чеко и болиды РБ, как минимум по-разному настроенные, все говорят уже минимум неделю. А ты где был?)
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Алексей Гусев
Чеко и Сайнс??? Чеко в том же РБ, но даже не близко в Максу, Сайнс?? Я поржал.
и даже сейчас Перес уверенно идёт на втором месте в чемпионате.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ White Pardus
Так то , да, ты лучше Монтойи понимаешь Ф1. Он же не соображает, что несёт) Про Чеко и болиды РБ, как минимум по-разному настроенные, все говорят уже минимум неделю. А ты где был?)
Быть экспертом лучше неуравновешенного колумбийца не сложно, просто смотря трансляции по "ящику". Вильнёв - ещё один такой же, пытающийся изо всех сил, чтоб его не забыли. К тому же с семьёй Ферстаппенов у ХП старые счёты 😂
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ White Pardus
Так то , да, ты лучше Монтойи понимаешь Ф1. Он же не соображает, что несёт) Про Чеко и болиды РБ, как минимум по-разному настроенные, все говорят уже минимум неделю. А ты где был?)
а ничего что Брауны Рубиньо и Кнопкина тоже были настроенны по разному, но тем не менее только в концовке Кнопкин взял чемп, Мерсы Розберга и Сэра были настроенны по разному, тем не менее 1 чемп даже Нико забрал у напарника? И правда, где я был?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Женя Дерунов
и даже сейчас Перес уверенно идёт на втором месте в чемпионате.
в том дело, на втором, но до первого пропасть.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Антон Якимцев
Быть экспертом лучше неуравновешенного колумбийца не сложно, просто смотря трансляции по "ящику". Вильнёв - ещё один такой же, пытающийся изо всех сил, чтоб его не забыли. К тому же с семьёй Ферстаппенов у ХП старые счёты 😂
просто не все могут принять, что утопия Халк в топ-команде, может оказаться типо "мегаталатливого уже заигравшего" потенциального супертопа-Филлипса в МС(если понимаете о чем я) и пример Кельвина не единственный
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий