Макс Ферстаппен о доминировании: «Наслаждаюсь моментом. Но это дается нелегко»

Теги Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

Макс Ферстаппен признался, что ему тяжело доминировать в «Формуле-1».

Пилот «Ред Булл» одержал восемь побед подряд и оторвался от напарника Серхио Переса на 125 очков.

«Все складывается лучше, чем мы ожидали, так что да, это очень приятно. Я просто наслаждаюсь моментом, хорошо провожу время. Но это дается нелегко.

Скучно ли так побеждать? На самом деле не скучно. Я здесь за этим. Я хочу быть в таком положении. Я хочу побеждать. Быть впереди. Сейчас приезжать на гоночный уик-энд гораздо приятнее. Если знаешь, что не можешь победить, что у тебя нет шансов – вот что для меня скучно. Здесь обратная ситуация», – заявил двукратный чемпион мира.

Ферстаппен также высказался о причинах собственной стабильности:

«Не знаю, я просто возлагаю на себя большое давление и выдаю что могу. Команда делает то же самое, она всегда хочет выступать как можно лучше.

Конечно, какие-то гонки получаются более легкими, чем другие, иногда просто все складывается. Но, на мой взгляд, в этом сила команды: мы всегда хотим выдавать максимум, всегда хотим прибавлять. Поэтому сейчас мы выступаем так хорошо».

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