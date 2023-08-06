Марио Изола считает реалистичным подавление спрея в «Ф-1» на 50 процентов: «Почему нет? Уверен, можно найти такое устройство»

Теги Пирелли Формула-1 Марио Изола Авто

Марио Изола убежден, что видимость под дождем в «Формуле-1» можно существенно улучшить.

В «Ф-1» предлагали ввести специальные колесные арки, и гоночный директор «Пирелли» предположил, что подобные приспособления способны снизить интенсивность спрея на 50 процентов.

«Почему нет? 50 процентов – довольно сильное снижение, однако я уверен, что можно найти устройство, которое уменьшит интенсивность спрея.

Мы обсуждали, что проблема с видимостью есть и при условиях для промежуточных покрышек. Так что средства подавления спрея могут пригодиться и для промежуточных шин или для нового состава. Нужно определиться и двигаться в конкретном направлении», – сообщил Изола.

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