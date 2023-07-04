«Ф-1» протестирует колесные арки для улучшения видимости под дождем на следующей неделе

« » впервые опробует техническое решение, которое должно улучшить видимость в дождевых условиях.

По завершении тестов « », которые состоятся в Сильверстоуне 13 июля, на болиды установят колесные арки. Они призваны снизить уровень спрея и тем самым улучшить видимость, которая остается главной проблемой «Ф-1» под дождем. Арки не будут использовать в сухих условиях, однако их легко установить либо перед стартом дождевой гонки, либо под красными флагами.

Предполагается, что новинку могут внедрить в следующем сезоне.

В тестах арок примут участие « » и « ». Заезды пройдут лишь на одной прямой, которую польют водой. На машины установят дождевые шины «Пирелли».

ФИА изучает введение в «Ф-1» колесных арок в дождевых условиях для улучшения видимости