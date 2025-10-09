Льюис Хэмилтон об охлаждающих жилетах: «Не нужно обязывать гонщиков что-то делать»

Хэмилтон против обязательного использования охлаждающих жилетов.

Пилот «Феррари » Льюис Хэмилтон заявил, что в будущем гонщики должны сами принимать решение о том, хотят они использовать охлаждающие жилеты в гонках или нет.

Данные системы охлаждения впервые были использованы на Гран-при Сингапура , и далеко не все пилоты остались довольны этим – как следствие, в квалификации и гонке в жилетах выступали не все участники.

Однако в «Ф-1» и ФИА обсуждают внесение поправок в регламент и хотят в случае сильной жары на Гран-при сделать использование охлаждающих жилетов обязательным.

«Не думаю, что гонщиков нужно обязывать что-то делать. Да, в ФИА продолжают говорить о безопасности, но еще ни один гонщик не умер от перегрева по ходу гонки, только в прошлом люди иногда гибли в огне. Сейчас же это просто глупо.

То есть, гонщики должны сами принимать решение. Да, я ценю то, что для нас разработали эти охлаждающие жилеты, и мы продолжим работу в этом направлении, постараемся улучшить это решение.

В действительно жарких местах охлаждающий жилет и правда может быть очень полезен. Но гонщики должны сами решать, использовать его или нет, комфортно ли им это. Нельзя ставить пилотов перед фактом: «Вы должны надеть это и точка», – рассказал Хэмилтон.

