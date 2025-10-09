Макс Ферстаппен: «Производство собственного двигателя – это риск для «Ред Булл». Хотя риском было и прийти в «Ф-1» и создать команду»

Ферстаппен оценил перспективы двигателя «Ред Булл».

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признал, что команда пошла на риск, когда решила при техническом сотрудничестве с «Фордом» самостоятельно заняться разработкой и производством двигателей.

Свои силовые установки «Ред Булл » начнет использовать с 2026 года.

«В следующем году будет непросто, ведь у «Ред Булл» будет собственный двигатель. Понятно, что производство собственного двигателя – это риск для «Ред Булл». С другой стороны, риском было вообще прийти в «Формулу-1», создать свою команду. И у «Ред Булл» получилось очень неплохо.

Можно ли ждать от кого-то доминирования, как было в 2014 году? Сложно сказать. Хотя я думаю, что «Мерседес» и теперь будет в числе лидеров. Они всегда находятся впереди, всегда демонстрируют сильные выступления. У них компания топ-уровня, так что да, я считаю, что они будут одними из лидеров. Как минимум с точки зрения производительности двигателя», – рассказал Ферстаппен.

