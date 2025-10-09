  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Макс Ферстаппен: «Производство собственного двигателя – это риск для «Ред Булл». Хотя риском было и прийти в «Ф-1» и создать команду»
0

Макс Ферстаппен: «Производство собственного двигателя – это риск для «Ред Булл». Хотя риском было и прийти в «Ф-1» и создать команду»

Ферстаппен оценил перспективы двигателя «Ред Булл».

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признал, что команда пошла на риск, когда решила при техническом сотрудничестве с «Фордом» самостоятельно заняться разработкой и производством двигателей.

Свои силовые установки «Ред Булл» начнет использовать с 2026 года.

«В следующем году будет непросто, ведь у «Ред Булл» будет собственный двигатель. Понятно, что производство собственного двигателя – это риск для «Ред Булл». С другой стороны, риском было вообще прийти в «Формулу-1», создать свою команду. И у «Ред Булл» получилось очень неплохо.

Можно ли ждать от кого-то доминирования, как было в 2014 году? Сложно сказать. Хотя я думаю, что «Мерседес» и теперь будет в числе лидеров. Они всегда находятся впереди, всегда демонстрируют сильные выступления. У них компания топ-уровня, так что да, я считаю, что они будут одними из лидеров. Как минимум с точки зрения производительности двигателя», – рассказал Ферстаппен.

Расселл – лидер «Мерседеса» в «Ф-1» без альтернатив, но тянет с контрактом. Почему?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sportsmole
logoМакс Ферстаппен
logoМерседес
logoФормула-1
logoРед Булл
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
«Альпин» определится с составом пилотов на следующий сезон в ноябре (GP Blog)
15 минут назад
Льюис Хэмилтон об охлаждающих жилетах: «Не нужно обязывать гонщиков что-то делать»
25 минут назад
Джон Элканн: «Тифози ждут от «Феррари» побед в «Ф-1», как в WEC»
3сегодня, 10:54
Журналист Барретто об авариях Лоусона: «В «Ред Булл» говорят, что это неприемлемо»
1сегодня, 10:17
Экс-пилот «Ф-1» Бланделл лишен прав на полгода за превышение скорости
2сегодня, 09:53
Двукратный чемпион WRC Рованпера нацелен на переход в «Ф-2» и «Ф-1» после «Супер-Формулы»
7сегодня, 09:18
Джонни Херберт: «Ферстаппена нельзя списывать, но нужна удача. Максу вновь комфортно в болиде»
2сегодня, 08:58
Сэм Берд: «Уход Цуноды из «Ред Булл» – вопрос времени. Случится ли это до конца сезона?»
4сегодня, 08:27
Мика Хаккинен о подготовке дочери к «Ф-1»: «Гонщицы пробьются на высший уровень к 2030-му – Элла или кто-то еще»
11сегодня, 08:06
Двукратный чемпион WRC Рованпера покинет ралли и перейдет в «Супер-Формулу»
6сегодня, 07:33
Ко всем новостям
Последние новости
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
27 сентября, 09:07
100-й этап Российской Дрифт Серии определит нового чемпиона RDS GP
22 сентября, 11:03
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13