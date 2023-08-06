Кристиан Хорнер: «Вольфф и я – последние динозавры среди руководителей команд «Ф-1»

Кристиан Хорнер и считает себя и коллегу Тото Вольффа последними «динозаврами» «Формулы-1».

Хорнер начал работать в « » в 2005 году, Вольфф присоединился к совету директоров «Уильямса» в 2009-м, а в 2013-м стал исполнительным директором « ».

«Если оглядеться по сторонам, лица совсем другие. Когда я только пришел в «Формулу-1», были , , Эдди Джордан, Жан Тодт. Руководил Берни , были Макс Мосли, Фрэнк Уильямс – большие личности.

Может, я просто становлюсь старым, но сейчас больше менеджеров, в работе стало гораздо более технических вещей, чем предпринимательства.

Предположу, что Тото и я – пожалуй, последние динозавры по отношению к другим. Хотя я все еще довольно молодой руководитель команды. Но динамика и роль руководителя команды сейчас совсем другие в сравнении с временем, когда я начинал работать», – признался Хорнер в подкасте Unlapped.

«Типичный Тото, сосредоточенный на реализации собственных целей». Хорнер ответил Вольффу на фразу про попытки «убить» моторный регламент-2026

Вольфф – Хорнеру об уходе Тоста: «Ты следующий? Облегчил бы жизнь»