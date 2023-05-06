Вольфф – Хорнеру об уходе Тоста: «Ты следующий? Облегчил бы жизнь»
Тото Вольфф в шутку предложил Кристиану Хорнеру уйти с поста руководителя «Ред Булл».
Исполнительный директор «Мерседеса» комментировал уход Франца Тоста из «Альфа Таури» в конце сезона и обратился к коллеге.
«Так что, ты следующий? Облегчил бы жизнь», – сказал Вольфф Хорнеру.
Тото также поделился мнением о «потрясающей» карьере Тоста:
«Мы начали гоняться на старом «Эстеррайхринге» (ныне «Ред Булл Ринг» – Sports.ru), оба были инструкторами в одной гоночной школе. Конечно, Франц был там на 45 лет раньше меня (смеется). Но на самом деле мы разминулись всего на несколько лет.
Потрясающая карьера. Немногие из нас провели в «Формуле-1» столько времени. Так что поздравляю со всеми достижениями».
Тост покинет пост руководителя «Альфа Таури» в конце года – его заменит Мекьес. Новым исполнительным директором стал бывший генсек ФИА Байер
Тото Вольфф: «Хорнеру важно найти баланс между борьбой Ферстаппена и Переса и командной работой»
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Хорнер: С языка снял.
до этого вполне понятная ругань в рамках регламента была
я вот жду не дождусь когда они начнут поносить друг друга , а это произойдёт в скором времени , после как люсю погонят с ф1,так как отношения ихние базируются на лжи и лицимерии )) Тотоха второй год обещает космовоз , а нету)