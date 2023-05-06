Вольфф – Хорнеру об уходе Тоста: «Ты следующий? Облегчил бы жизнь»

Тото Вольфф в шутку предложил Кристиану Хорнеру уйти с поста руководителя «Ред Булл».

Исполнительный директор « » комментировал уход из «Альфа Таури» в конце сезона и обратился к коллеге.

«Так что, ты следующий? Облегчил бы жизнь», – сказал Вольфф Хорнеру.

Тото также поделился мнением о «потрясающей» карьере Тоста:

«Мы начали гоняться на старом «Эстеррайхринге» (ныне « » – Sports.ru), оба были инструкторами в одной гоночной школе. Конечно, Франц был там на 45 лет раньше меня (смеется). Но на самом деле мы разминулись всего на несколько лет.

Потрясающая карьера. Немногие из нас провели в «Формуле-1» столько времени. Так что поздравляю со всеми достижениями».

Тост покинет пост руководителя «Альфа Таури» в конце года – его заменит Мекьес. Новым исполнительным директором стал бывший генсек ФИА Байер

Тото Вольфф: «Хорнеру важно найти баланс между борьбой Ферстаппена и Переса и командной работой»

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