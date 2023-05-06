Вольфф – Хорнеру об уходе Тоста: «Ты следующий? Облегчил бы жизнь»

Теги Кристиан Хорнер Ред Булл Альфа Таури Франц Тост Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Ред Булл Ринг Авто

Тото Вольфф в шутку предложил Кристиану Хорнеру уйти с поста руководителя «Ред Булл».

Исполнительный директор «Мерседеса» комментировал уход Франца Тоста из «Альфа Таури» в конце сезона и обратился к коллеге.

«Так что, ты следующий? Облегчил бы жизнь», – сказал Вольфф Хорнеру.

Тото также поделился мнением о «потрясающей» карьере Тоста:

«Мы начали гоняться на старом «Эстеррайхринге» (ныне «Ред Булл Ринг» – Sports.ru), оба были инструкторами в одной гоночной школе. Конечно, Франц был там на 45 лет раньше меня (смеется). Но на самом деле мы разминулись всего на несколько лет.

Потрясающая карьера. Немногие из нас провели в «Формуле-1» столько времени. Так что поздравляю со всеми достижениями».

Тост покинет пост руководителя «Альфа Таури» в конце года – его заменит Мекьес. Новым исполнительным директором стал бывший генсек ФИА Байер

Тото Вольфф: «Хорнеру важно найти баланс между борьбой Ферстаппена и Переса и командной работой»

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7 комментариев

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Рнпрл Аари
Все таки довольно интересное противостояние между Вольфом и Хорнером, много палок в колеса друг другу вставляли, много колкостей друг другу говорили. Под старость лет будет и что вспомнить
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мать Зетмира
А сам не хочешь?
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alex8895
Вольфф: Ты следующий? Облегчил бы жизнь.
Хорнер: С языка снял.
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Simon Petrikov
Ответ Рнпрл Аари
Все таки довольно интересное противостояние между Вольфом и Хорнером, много палок в колеса друг другу вставляли, много колкостей друг другу говорили. Под старость лет будет и что вспомнить
противостояние оказалось сразу после появления сериала
до этого вполне понятная ругань в рамках регламента была
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0
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MinkoffS
Хорнер на два года младше Вольфа, зачем ему уходить? Человеку всего лишь 49 лет, пенсия ещё далеко.
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irs118return
Ответ alex1382
Тотоха бы лучше свалил из ф1. Может тогда стало бы меньше нытья, жалоб в ФИА и всяких закулисных игр. Мерзопакастная личность
ты что , для люсафонов это святой человек , чуть ли не пророк, он ихнего кумирка лелеет)
я вот жду не дождусь когда они начнут поносить друг друга , а это произойдёт в скором времени , после как люсю погонят с ф1,так как отношения ихние базируются на лжи и лицимерии )) Тотоха второй год обещает космовоз , а нету)
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