«Типичный Тото, сосредоточенный на реализации собственных целей». Хорнер ответил Вольффу на фразу про попытки «убить» моторный регламент-2026

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер ответил на заявления босса « » .

Руководители двух команд затеяли спор в прессе относительно моторного регламента 2026 года – по словам Хорнера, правила нужно срочно корректировать, в то время как Вольфф заявил, что руководитель «Ред Булл» хочет «убить» моторный регламент-2026 ради собственной выгоды.

«Типичный Тото, когда он сосредоточен на реализации собственных целей. Меня же в данном случае больше интересует то, что будет с «Формулой-1», чем собственная выгода.

Пока слишком рано говорить о том, у кого в 2026 году будет конкурентоспособный или не конкурентоспособный двигатель. Для меня самый важный момент в том, что мы все несем коллективную ответственность и должны работать с и владельцами коммерческих прав, чтобы убедиться в том, что конечный продукт получится максимально качественным. В противном случае проигравшими окажемся мы все», – рассказал Хорнер.

Кристиан Хорнер призвал изменить утвержденный моторный регламент-2026: «Надо настроить долю ДВС и гибрида, чтобы не создавать франкенштейна»

Тото Вольфф: «Может, Хорнер хочет «убить» моторный регламент-2026 из-за беспокойства за «Ред Булл». Правила не поменяют, ноль шансов»