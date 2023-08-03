Экс-пилот «Ф-1» Штук: «Шумахер заслуживает шанс в «Ф-1» с достойным руководителем, а не Штайнером, который не умеет управлять»

Теги Ханс-Йоахим Штук Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Хаас Мик Шумахер Гюнтер Штайнер Авто

Бывший пилот «Формулы-1» Ханс-Йоахим Штук ждет возвращения Мика Шумахера.

После двух сезонов в «Хаасе» Шумахер занял пост резервного гонщика «Мерседеса». Мик заявлял, что намерен вернуться на решетку не позднее 2024 года.

«На текущей работе Шумахер просто должен сжать зубы. Конечно, он многому учится и на тестах, и на симуляторе. Но посмотрим, получит он кокпит или нет. К сожалению, если не можешь показать себя в гонках, быстро выпадаешь из поля зрения. Так что второй сезон в роли тест-пилота, безусловно, не пойдет ему на пользу.

Пока неизвестно, какие планы на него у Тото Вольффа. [Вернуться на решетку] точно не просто. На мой взгляд, он заслуживает место в «Формуле-1», вопросов нет. Он должен получить новый шанс показать свои способности в машине, которую он заслуживает, и с достойным руководителем команды. Не таким, как Гюнтер Штайнер, который не умеет управлять людьми и вести их вперед. В таких условиях у Мика, вероятно, будут хорошие возможности», – заявил Штук.

Мик Шумахер о возвращении в «Ф-1»: «Увидимся очень скоро, самое позднее – в 2024-м»

Штайнеру «не стыдно» за слова о Шумахере в Drive to Survive. Гюнтер заявлял, что Мику не нужны тормоза – он «####### медленно» едет

3 комментария

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Команды не слепые и видят что из себя представляет Мик. Очереди за ним чтобы посадить его в боевой болид нет. Единственный шанс - Тото добудет ему слот.
Штайнер - не самый лучший руководитель, но его вины в отвратительных выступлениях Шумахера нет.
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Только за фамилию если, но даже фамилия уже не помогает
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Че за Штук? Не помню такого ноунейма.
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