Экс-пилот «Ф-1» Штук: «Ферстаппен и «Ред Булл» – такого доминирования в «Ф-1» никогда не было»
Ханс-Йоахим Штук считает доминирование «Ред Булл» и Макса Ферстаппена беспрецедентным.
Бывший пилот серии полагает, что такого превосходства одного пилота «Ф-1» над остальными человечество еще не видело.
– Макс Ферстаппен побеждает конкурентов, преодолевая рекорд за рекордом на пути к третьему титулу. Напарник Серхио Перес на его фоне выглядит старым. Как вы можете описать его выступления?
– Трудно подобрать слова, поскольку в данный момент он просто является лучшим пилотом на решетке. Когда привозишь 21 секунду напарнику и 30 гонщику на третьем месте, на «Феррари»… Даже во времена Алена Проста, Айртона Сенны или Ники Лауды не было такого превосходства одного пилота над остальным пелотоном. Безусловно, он один из наиболее выдающихся гонщиков, которых когда-либо производила «Формула-1».
Когда видишь его маневры и стабильность, с которой он их исполняет – просто невероятно, что он творит с машиной. Уверен, что настройки болида позволяют ему показать свое мастерство. Если бы его инженер не находил с ним общий язык, ситуация оказалась бы совершенно другой. Сочетание Ферстаппена и «Ред Булл» – такого доминирования никогда не было.
– После эры серебряного «Мерседеса» мы оказались во второй эпохе «Ред Булл». Можно ли назвать фундаментальной проблемой «Формулы-1» то, что серия не может оставаться захватывающей на протяжении долгого периода времени?
– Нет, я так не думаю. Регламент очень четкий в этом плане – возможности у всех одинаковые. Потолок расходов лишь усилил ограничения. Каждый должен извлечь максимум из равных условий, и в данный момент это делает только «Ред Булл».
У «Феррари» есть скорость, однако постоянно происходят какие-то глупые вещи, а «Мерседес» просто не на уровне «Ред Булл».
– В конце концов, «Макларен» продемонстрировал, что отставание можно сократить за несколько недель.
– Это лучший пример. Команды вроде «Макларена» теперь невероятно близки к своей цели – в том числе, конечно, благодаря таланту двух своих пилотов. Команду можно только похвалить. На месте Тото Вольффа я бы сейчас спал не очень хорошо.
– Несмотря на пример «Макларена», в последние недели и месяцы звучат призывы к ФИА поменять правила, касающиеся тестов, развития и потолка расходов, чтобы борьба за первую строчку вновь стала захватывающей. Что думаете?
– Я считаю, это абсолютно нечестно. ФИА гораздо важнее избавиться от выкрутасов вроде выезда машины безопасности под дождем и прочей ерунды. За рулем лучшие пилоты в мире, а под дождем организуют такой цирк. Надо просто пилотировать медленно, если дождь слишком сильный. Старт за сэйфти-каром – это же просто чушь!
«Формула-1» – прекрасное шоу, интерес огромный. Тем не менее, многие местные знакомые говорили мне после Бельгии, что чувствуют себя обманутыми – и в этом плане я вынужден согласиться.
Голос, осаживающий Ферстаппена по радио – Джейсон Стэйтем «Ред Булл». Его выбрал Феттель, он натаскивал Квята
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