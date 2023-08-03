Экс-пилот «Ф-1» Штук: «Ферстаппен и «Ред Булл» – такого доминирования в «Ф-1» никогда не было»

Ханс-Йоахим Штук считает доминирование «Ред Булл» и Макса Ферстаппена беспрецедентным.

Бывший пилот серии полагает, что такого превосходства одного пилота «Ф-1» над остальными человечество еще не видело.

– побеждает конкурентов, преодолевая рекорд за рекордом на пути к третьему титулу. Напарник Серхио на его фоне выглядит старым. Как вы можете описать его выступления?

– Трудно подобрать слова, поскольку в данный момент он просто является лучшим пилотом на решетке. Когда привозишь 21 секунду напарнику и 30 гонщику на третьем месте, на «Феррари»… Даже во времена , или не было такого превосходства одного пилота над остальным пелотоном. Безусловно, он один из наиболее выдающихся гонщиков, которых когда-либо производила «Формула-1».

Когда видишь его маневры и стабильность, с которой он их исполняет – просто невероятно, что он творит с машиной. Уверен, что настройки болида позволяют ему показать свое мастерство. Если бы его инженер не находил с ним общий язык, ситуация оказалась бы совершенно другой. Сочетание Ферстаппена и «Ред Булл» – такого доминирования никогда не было.

– После эры серебряного «Мерседеса» мы оказались во второй эпохе «Ред Булл». Можно ли назвать фундаментальной проблемой «Формулы-1» то, что серия не может оставаться захватывающей на протяжении долгого периода времени?

– Нет, я так не думаю. Регламент очень четкий в этом плане – возможности у всех одинаковые. Потолок расходов лишь усилил ограничения. Каждый должен извлечь максимум из равных условий, и в данный момент это делает только «Ред Булл».

У «Феррари» есть скорость, однако постоянно происходят какие-то глупые вещи, а «Мерседес» просто не на уровне «Ред Булл».

– В конце концов, «Макларен» продемонстрировал, что отставание можно сократить за несколько недель.

– Это лучший пример. Команды вроде «Макларена» теперь невероятно близки к своей цели – в том числе, конечно, благодаря таланту двух своих пилотов. Команду можно только похвалить. На месте Тото Вольффа я бы сейчас спал не очень хорошо.

– Несмотря на пример «Макларена», в последние недели и месяцы звучат призывы к ФИА поменять правила, касающиеся тестов, развития и потолка расходов, чтобы борьба за первую строчку вновь стала захватывающей. Что думаете?

– Я считаю, это абсолютно нечестно. ФИА гораздо важнее избавиться от выкрутасов вроде выезда машины безопасности под дождем и прочей ерунды. За рулем лучшие пилоты в мире, а под дождем организуют такой цирк. Надо просто пилотировать медленно, если дождь слишком сильный. Старт за сэйфти-каром – это же просто чушь!

«Формула-1» – прекрасное шоу, интерес огромный. Тем не менее, многие местные знакомые говорили мне после Бельгии, что чувствуют себя обманутыми – и в этом плане я вынужден согласиться.

Голос, осаживающий Ферстаппена по радио – Джейсон Стэйтем «Ред Булл». Его выбрал Феттель, он натаскивал Квята

Ферстаппен – лучший пилот Гран-при Бельгии по версии сайта «Ф-1», Цунода – 4-й, Алонсо впервые в сезоне не попал в топ-10