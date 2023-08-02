Ферстаппен – лучший пилот Гран-при Бельгии по версии сайта «Ф-1», Цунода – 4-й, Алонсо впервые в сезоне не попал в топ-10

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Эксперты сайта «Формулы-1» проанализировали выступления гонщиков на Гран-при Бельгии.

После каждого этапа пятеро экспертов официального сайта чемпионата оценивают выступления каждого гонщика по десятибалльной шкале по ходу всего уик-энда. Средняя оценка становится итоговой в рейтинге.

Победитель восьмой гонки подряд Макс Ферстаппен («Ред Булл») занял первую строчку, компанию в топ-3 ему составили пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и гонщик «Феррари» Шарль Леклер.

Специалисты отметили успех Юки Цуноды, который принес «Альфа Таури» третье очко в сезоне, и расположили японца на четвертой строчке.

Близки к топ-10 оказались напарник Ферстаппена Серхио Перес и пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо. Для испанца, врезавшегося в барьеры в спринте, непопадание в десятку сильнейших стало первым в сезоне.

Лучшие гонщики Гран-при Венгрии по версии экспертов сайта «Ф-1»
 
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 9,6
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 8,6
3. Шарль Леклер («Феррари») – 8,4
4. Юки Цунода («Альфа Таури») – 8,2
5. Оскар Пиастри («Макларен») – 8
6-7. Пьер Гасли («Альпин») – 7,6
6-7. Эстебан Окон («Альпин») – 7,6
8-9. Ландо Норрис («Макларен») – 7,4
8-9. Алекс Албон («Уильямс») – 7,4
10. Джордж Расселл («Мерседес») – 7,2
 

Ферстаппен продолжает возглавлять рейтинг по итогам сезона, Алонсо сохранил второе место, отставание Хэмилтона от экс-напарника сократилось до 0,2 балла.

Ферстаппен – лучший пилот Гран-при Бельгии по версии The Race, Цунода выше Переса, Алонсо – 11-й

2 комментария

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Пиастри – 8? :)
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