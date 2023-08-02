Ферстаппен – лучший пилот Гран-при Бельгии по версии сайта «Ф-1», Цунода – 4-й, Алонсо впервые в сезоне не попал в топ-10
Эксперты сайта «Формулы-1» проанализировали выступления гонщиков на Гран-при Бельгии.
После каждого этапа пятеро экспертов официального сайта чемпионата оценивают выступления каждого гонщика по десятибалльной шкале по ходу всего уик-энда. Средняя оценка становится итоговой в рейтинге.
Победитель восьмой гонки подряд Макс Ферстаппен («Ред Булл») занял первую строчку, компанию в топ-3 ему составили пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и гонщик «Феррари» Шарль Леклер.
Специалисты отметили успех Юки Цуноды, который принес «Альфа Таури» третье очко в сезоне, и расположили японца на четвертой строчке.
Близки к топ-10 оказались напарник Ферстаппена Серхио Перес и пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо. Для испанца, врезавшегося в барьеры в спринте, непопадание в десятку сильнейших стало первым в сезоне.
Ферстаппен продолжает возглавлять рейтинг по итогам сезона, Алонсо сохранил второе место, отставание Хэмилтона от экс-напарника сократилось до 0,2 балла.
Ферстаппен – лучший пилот Гран-при Бельгии по версии The Race, Цунода выше Переса, Алонсо – 11-й
2 комментария