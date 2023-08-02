Ферстаппен – лучший пилот Гран-при Бельгии по версии сайта «Ф-1», Цунода – 4-й, Алонсо впервые в сезоне не попал в топ-10

Эксперты сайта «Формулы-1» проанализировали выступления гонщиков на Гран-при Бельгии.

После каждого этапа пятеро экспертов официального сайта чемпионата оценивают выступления каждого гонщика по десятибалльной шкале по ходу всего уик-энда. Средняя оценка становится итоговой в рейтинге.

Победитель восьмой гонки подряд Макс Ферстаппен («Ред Булл») занял первую строчку, компанию в топ-3 ему составили пилот « » Льюис Хэмилтон и гонщик «Феррари» Шарль Леклер.

Специалисты отметили успех , который принес «Альфа Таури» третье очко в сезоне, и расположили японца на четвертой строчке.

Близки к топ-10 оказались напарник Ферстаппена Серхио Перес и пилот « » . Для испанца, врезавшегося в барьеры в спринте, непопадание в десятку сильнейших стало первым в сезоне.

Лучшие гонщики Гран-при Венгрии по версии экспертов сайта «Ф-1»

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 9,6

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 8,6

3. Шарль Леклер («Феррари») – 8,4

4. Юки Цунода («Альфа Таури») – 8,2

5. Оскар Пиастри («Макларен») – 8

6-7. Пьер Гасли («Альпин») – 7,6

6-7. Эстебан Окон («Альпин») – 7,6

8-9. Ландо Норрис («Макларен») – 7,4

8-9. Алекс Албон («Уильямс») – 7,4

10. Джордж Расселл («Мерседес») – 7,2

Ферстаппен продолжает возглавлять рейтинг по итогам сезона, Алонсо сохранил второе место, отставание Хэмилтона от экс-напарника сократилось до 0,2 балла.

Ферстаппен – лучший пилот Гран-при Бельгии по версии The Race, Цунода выше Переса, Алонсо – 11-й