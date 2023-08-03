Карун Чандок: «Сломленный Перес – единственный повод для беспокойства «Ред Булл»

Теги Гран-при Бельгии Ред Булл Карун Чандок Формула-1 Серхио Перес Гран-при Азербайджана Макс Ферстаппен Гран-при Майами Гран-при Саудовской Аравии Авто

Карун Чандок отметил стремительный регресс Серхио Переса по ходу сезона-2023.

Эксперт и бывший пилот «Формулы-1» считает, что такой тренд является типичным для последних напарников Макса Ферстаппена в «Ред Булл».

«Я бы сказал, единственное, что сломлено в команде, так это в каком-то смысле второй пилот. Можно вернуться к пилотажу, который [Перес] демонстрировал в Джидде и, что важнее, в Баку. Крофти (комментатор Sky Sports Дэвид Крофт – Sports.ru) и я говорили, что он обгонит Макса, и не только за счет стратегии, и выиграет гонку. По-настоящему уверенное выступление, пусть и на одном из наиболее подходящих ему автодромов.

Но с тех пор, как его опередили в Майами, скорость просто ушла. Посмотрите, что случилось в Спа. Макс его обогнал и за 27 кругов нарастил отрыв в 22 секунды. Это большая разница в скорости для трассы, где ты много времени проводишь с полным газом, фактически едешь по прямой.

С моей точки зрения, это повод для беспокойства – единственный повод для беспокойства в лагере «Ред Булл». Макс потенциально сломил уже четвертого напарника? Кого команда может посадить в соседний кокпит?

Или «Ред Булл» просто скажет: «Знаете, нам не нужен пилот, который бросит ему вызов, нас устроит отставание в полсекунды по темпу, потому что болид достаточно хорош для того, чтобы Макс давал результат»?» – сказал Чандок в подкасте Sky Sports F1.

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