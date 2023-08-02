Тото Вольфф: «Мерседес» не обсуждает с Хэмилтоном роль амбассадора в рамках нового контракта»

Тото Вольфф не обсуждает деятельность Льюиса Хэмилтона по окончании карьеры в «Формуле-1».

Контракт семикратного чемпиона мира с « » истекает в конце 2023 года. Предполагалось, что новое соглашение будет покрывать срок за пределами гоночной карьеры Льюиса, однако исполнительный директор команды опроверг данную информацию.

«Мы не обсуждаем роль амбассадора по завершении гоночной карьеры, это не является частью переговоров по контракту. Думаю, впереди у него много сезонов с командой в качестве пилота, так что речь только о согласовании деталей контракта.

Понимаю, это выглядит слегка [неопределенно], и дело пока не сделано. Но все сводится к обычным вещам, которые просто нужно согласовать.

Не хочу называть дату, потому что обсуждения ведут юристы с юристами. Речь уже не идет о существенных вещах, но требуется время, поэтому не хочу устанавливать сроки», – заявил Вольфф.

Тото Вольфф о новом контракте Хэмилтона: «Мы еще не подписали его – но на уровне эмоций уже сделали это»

Тото Вольфф сравнил работу с Хэмилтоном с браком: «Мы со Сьюзи не думаем о разводе, даже если кричим друг на друга. Сказал Льюису в 2016-м, что не хочу с ним разводиться»