Тото Вольфф сравнил работу с Хэмилтоном с браком: «Мы со Сьюзи не думаем о разводе, даже если кричим друг на друга. Сказал Льюису в 2016-м, что не хочу с ним разводиться»

Теги Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Сьюзи Вольфф Тото Вольфф Авто

Тото Вольфф привел в пример отношения с женой, рассказывая о работе с Льюисом Хэмилтоном.

Исполнительный директор «Мерседеса» признал, что его взаимодействие с семикратным чемпионом «Формулы-1» не всегда складывалось гладко. Действующий контракт Хэмилтона истекает в конце сезона-2023.

«Льюис стал моим другом, и за эти годы мы прошли через трудные времена и очень хорошие моменты. Мы праздновали многочисленные титулы, и были обсуждения, которые не всегда складывались просто.

Ключевой момент был в конце 2016 года, когда мы какое-то время не разговаривали. Так что я пригласил его к себе на кухню в Оксфорд, чтобы поговорить.

Я привел ему аналогию – мои споры со Сьюзи. Даже если мы кричим друг на друга, даже если ссоримся, мы никогда не думаем о разводе. Поэтому я сказал ему: я не хочу с тобой разводиться, и ты тоже. Я хочу, чтобы в нашей машине сидел лучший гонщик, а ты хочешь пилотировать лучшие болиды.

Мы пришли к заключению, что можем конфликтовать, можем создать обстановку, в которой будем предельно честны друг с другом и порой оставаться при своем, но при этом продолжим работать», – сообщил Вольфф.

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8 комментариев

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Сергей Богатырёв
в конце 16 года - я так понимаю, это когда Росберг чемп выиграл)
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Великий Алонсо
Скоро поженятся
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Роман
Молодожёны
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irs118return
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уже давно понятно кто вы🌈
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DelNord
А вот это, кажется, нигде раньше не проскакивало - что напряжение дошло до стадии, когда Льюис и Тото перестали разговаривать.
2016 год, наверное, всей той команде Мерсов в полном составе снится в кошмарных снах.
Хорошо, что LH и Тото не "развелись" тогда. :) Очень они друг другу подходят.
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Batt Monner
Всего один сезон, когда не нагибали Росберга - и истеричный рыцарь начал кидать кони перед начальником. Представляю, как тяжело Расселу
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sir_shir
Радужная свадьба грядёт, бедная Сьюзи тут лишняя
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Максим Макеев
Оу гачи
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