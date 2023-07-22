Тото Вольфф о новом контракте Хэмилтона: «Мы еще не подписали его – но на уровне эмоций уже сделали это»

Руководитель « » рассказал, как обстоят дела с новым контрактом . Действующее соглашение истекает в этом году.

«Мы еще не подписали его – но на уровне эмоций уже сделали это. Честно говоря, мне просто больше нечем с вами поделиться на этой неделе. Там сейчас всем занимаются юристы.

Все это время я не был вовлечен в этот вопрос – аж с самого начала. Я хотел сосредоточиться на других вещах. Команда работает над контрактом фоном. Никаких переговоров уже не ведется – остались мелочи», – рассказал Вольфф.

Кроме того, австриец поделился мнением о квалификации к Гран-при Венгрии. Льюсу Хэмилтону удалось взять поул, в то время как его напарник стал 18-м.

«Ощущения от квалификации смешанные. Очень рад за Льюиса. У нас быстрый болид. К сожалению, для Джорджа все прошло не очень хорошо. Он мог побороться за второй ряд, но мы подвели его.

Победа невозможна. Нельзя победить Ферстаппена на длинных отрезках. Они [«Ред Булл»] просто с другой планеты. Они, быть может, на секунду быстрее – точно ближе к секунде, чем к половине».

Гран-при Венгрии-2023. Хэмилтон выиграл квалификацию, Ферстаппен – 2-й, Норрис – 3-й