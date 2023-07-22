Тото Вольфф о новом контракте Хэмилтона: «Мы еще не подписали его – но на уровне эмоций уже сделали это»

Теги Гран-при Венгрии Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Джордж Расселл Авто

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф рассказал, как обстоят дела с новым контрактом Льюиса Хэмилтона. Действующее соглашение истекает в этом году.

«Мы еще не подписали его – но на уровне эмоций уже сделали это. Честно говоря, мне просто больше нечем с вами поделиться на этой неделе. Там сейчас всем занимаются юристы.

Все это время я не был вовлечен в этот вопрос – аж с самого начала. Я хотел сосредоточиться на других вещах. Команда работает над контрактом фоном. Никаких переговоров уже не ведется – остались мелочи», – рассказал Вольфф.

Кроме того, австриец поделился мнением о квалификации к Гран-при Венгрии. Льюсу Хэмилтону удалось взять поул, в то время как его напарник Джордж Расселл стал 18-м.

«Ощущения от квалификации смешанные. Очень рад за Льюиса. У нас быстрый болид. К сожалению, для Джорджа все прошло не очень хорошо. Он мог побороться за второй ряд, но мы подвели его.

Победа невозможна. Нельзя победить Ферстаппена на длинных отрезках. Они [«Ред Булл»] просто с другой планеты. Они, быть может, на секунду быстрее – точно ближе к секунде, чем к половине».

Гран-при Венгрии-2023. Хэмилтон выиграл квалификацию, Ферстаппен – 2-й, Норрис – 3-й

3 комментария

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Женя Дерунов
Ответ Великий Алонсо
" У нас быстрый болид". В Австрии Тото по радио говорил Хэмилтону, что у них медленный болид. Совсем шиза? У Мерседеса с самого начала сезона 2-й болид по скорости, тут уже вопрос к 7 кратному превозмогателю, почему он на более быстрой машине до сих пор позади Алонсо в общем зачёте.
а Алонсо как обычно на 10ом болиде чисто за счёт скилла на подиум заезжал?))да и стролл, который в прошлом году только 18 очков заработал, уже 44 имеет. Сразу видно скилл отрастил)))
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Scorpio
Ответ Женя Дерунов
а Алонсо как обычно на 10ом болиде чисто за счёт скилла на подиум заезжал?))да и стролл, который в прошлом году только 18 очков заработал, уже 44 имеет. Сразу видно скилл отрастил)))
этот поехавший сам писал что у алого до Барселоны был 2 болид, теперь свистит, что у астонов кроме скила алонсо ничего и не было. Шиза косит наши ряды
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