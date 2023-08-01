Сириль Абитебуль: «Перестановки в «Альпин» – следствие самонадеянности в начале сезона. Если не сталкиваешься с реальностью, начинаешь кормить себя сказками»

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Сириль Абитебуль проанализировал расставание «Альпин» с рядом руководителей.

Команду покинули исполнительный директор Лоран Росси, руководитель Отмар Сафнауэр, спортивный директор Алан Пермейн и технический директор Пэт Фрай. Абитебуль возглавлял французский коллектив «Формулы-1», когда тот выступал под названием «Рено», а ныне руководит программой «Хендэ» в чемпионате мира по ралли.

– Как вы считаете, что такой бурный уик-энд говорит об атмосфере в команде?

– Он отражает неудовлетворенность результатами. И, пожалуй, часть менеджмента группы «Рено» потеряла терпение. Кроме того, возможно, в начале сезона имела место самонадеянность либо чрезмерная самоуверенность.

Если не сталкиваешься с реальностью, начинаешь кормить себя сказками. Не исключено, что история, которую мы рассказываем сами себе, слишком приукрашена. Но «Альпин» тоже недалеко ушла в этом плане.

– Объясняет ли результаты тот факт, что машина изначально получилась недостаточно хорошей?

– Иногда переживаешь хорошие времена, даже очень хорошие, а порой все складывается не так здорово. «Альпин» в этом плане не одинока. Перепады скорости в этом сезоне испытывают все, если не считать «Ред Булл», который способен выпутаться из любой ситуации, учитывая преимущество.

С другой стороны, «Альпин» постоянно немного проигрывает – иногда по вине команды, иногда нет. Упущено много очков, из-за чего команда оказалась на шестом месте в Кубке конструкторов, и до заявленных целей далеко.

Конкурентоспособность машины в начале сезона была ниже среднего, и команде не удалось совершить чудесный прорыв, который показали в последнее время «Макларен», «Мерседес», «Феррари», а также «Астон Мартин» на старте сезона. «Альпин» не вытянула карту, которая позволила бы ей вылезти из болота.

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