Тото Вольфф: «Причиной возвращения эффекта подпрыгивания болида могло стать новое днище «Мерседеса»

Исполнительный директор « » поделился мнением о текущем положении команды с учетом выступления на Гран-при Бельгии.

Вольфф отметил несомненный прогресс «Мерседеса» относительно прошлого сезона:

«В прошлом гонка в Спа складывалась для нас ужасно, а теперь нас, Серхио Перес и Шарля Леклера разделили на финише всего 8 секунд. Для нас это большой шаг вперед, ведь как я уже говорил, в 2022 году этап в Спа обернулся для нас катастрофой. Так что по ощущениям мы действительно движемся вперед».

Вольфф также прокомментировал возвращение эффекта галопирования болида на этапе в Спа, что стало для команды неприятным сюрпризом:

«Основным сдерживающим фактором действительно стало возвращение эффекта подпрыгивания – машина начинала подпрыгивать буквально на каждой прямой. Даже в повороте «Бланшимон» Льюису пришлось убирать ногу с педали газа, хотя обычно он проходится на полной скорости. Поэтому получается, что машина подпрыгивает на прямых, потом вы перегреваете шины на торможении, и все начинается снова, это замкнутый круг. Жаль уходить на летний перерыв на такой ноте, но у нас есть еще несколько дней, чтобы изучить данные и разобраться в проблеме.

Думаю, причиной возвращения эффекта подпрыгивания болида могло стать новое днище, но нам нужно изучить данные. И, возможно, нам нужно будет найти какие-то еще решения, поскольку я по-прежнему считаю, что выбранное сейчас направление для развития болида является правильным».

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