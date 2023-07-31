Тото Вольфф: «Причиной возвращения эффекта подпрыгивания болида могло стать новое днище «Мерседеса»

Теги Гран-при Бельгии Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Авто

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф поделился мнением о текущем положении команды с учетом выступления на Гран-при Бельгии.

Вольфф отметил несомненный прогресс «Мерседеса» относительно прошлого сезона:

«В прошлом гонка в Спа складывалась для нас ужасно, а теперь нас, Серхио Перес и Шарля Леклера разделили на финише всего 8 секунд. Для нас это большой шаг вперед, ведь как я уже говорил, в 2022 году этап в Спа обернулся для нас катастрофой. Так что по ощущениям мы действительно движемся вперед».

Вольфф также прокомментировал возвращение эффекта галопирования болида на этапе в Спа, что стало для команды неприятным сюрпризом:

«Основным сдерживающим фактором действительно стало возвращение эффекта подпрыгивания – машина начинала подпрыгивать буквально на каждой прямой. Даже в повороте «Бланшимон» Льюису пришлось убирать ногу с педали газа, хотя обычно он проходится на полной скорости. Поэтому получается, что машина подпрыгивает на прямых, потом вы перегреваете шины на торможении, и все начинается снова, это замкнутый круг. Жаль уходить на летний перерыв на такой ноте, но у нас есть еще несколько дней, чтобы изучить данные и разобраться в проблеме.

Думаю, причиной возвращения эффекта подпрыгивания болида могло стать новое днище, но нам нужно изучить данные. И, возможно, нам нужно будет найти какие-то еще решения, поскольку я по-прежнему считаю, что выбранное сейчас направление для развития болида является правильным».

Что случилось на Гран-при Бельгии: Ферстаппен облетел всех и с 6-го места, «Макларен» гениально спас гонку под дождем

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Якимцев
Эффект недостаточный, Лью всё никак не выпрыгнет из болида на пенсию.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рнпрл Аари
Копировали копировали да не выкопировали
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий