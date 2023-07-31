Серхио Перес: «Надеюсь, не буду покидать подиум до конца сезона»

Серхио Перес рассчитывает заработать еще десять призовых мест в 2023 году.

На Гран-при Бельгии Чеко стал вторым, завоевав седьмой подиум в сезоне и 33-й в карьере.

«Очень надеюсь, что не буду покидать подиум до конца сезона. Мы были на подиум в прошлый уик-энд и сейчас. Такие гонки, когда едешь в «чистом» воздухе и многому учишься, помогают делать следующие шаги.

Мои последние гонки… Трудно как следует их проанализировать – приходилось гоняться в «грязном» воздухе и так далее. На мой взгляд, мы извлечем больше всего выводов из отрезка в «чистом» воздухе и из второго отрезка тоже», – сказал мексиканский пилот.

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