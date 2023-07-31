Кристиан Хорнер: «Перес понимает, что титул-2023 недостижим, если с Ферстаппеном не случится чего-то катастрофического»

Теги Гран-при Бельгии Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

Кристиан Хорнер прокомментировал прощание Серхио Переса с мечтами о чемпионстве в 2023-м.

Перед гонкой в Бельгии советник «Ред Булл» Гельмут Марко заявил, что Перес «проснулся ото сна о титуле». Серхио стал вторым по итогам заезда в Спа, его напарник Макс Ферстаппен одержал очередную победу.

«Мы все знаем, что Гельмут говорит довольно прямолинейно. Но Чеко понимает, что этот титул недостижим, если с Максом не случится чего-то катастрофического. Поэтому ему необходимо добиваться максимально возможных результатов, не проигрывать по отношению к соперникам позади и постараться одержать несколько побед до конца сезона

Я считаю, прошедший уик-энд серьезно повлияет на его уверенность: он стартовал с первого ряда, лидировал в Гран-при, финишировал вторым. Он на твердой второй позиции в чемпионате пилотов, и такое выступление придаст уверенности», – сказал руководитель «Ред Булл».

Гельмут Марко: «Перес проснулся ото сна о титуле. Серхио второй – большее для него невозможно»

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3 комментария

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RusSt
Вот и совет Пересу как стать чемпионом)
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White Pardus
Хорнер "каркает"...не?)))
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Grigori86
Наверное, если Ферстапен пропустит все оставшиеся ГП, Перес едва ли сможет его догнать.
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