Макс Ферстаппен о спорах с гоночным инженером в квалификации: «Порой мы оба можем довольно громко и эмоционально выражаться. Но все хорошо»

Пилот « » прокомментировал спор со своим гоночным инженером Джанпьеро Ламбьясе, который случился по ходу квалификации к .

Ферстаппен был очень недоволен тем, что прошел в третий сегмент квалификации, показав лишь 10-е время, сильно рискуя вылететь из борьбы, и высказал своему инженеру недовольство стратегией.

В эфир трансляции попал весь разговор Макса с его инженером.

Ферстаппен: «Надо было просто ***** атаковать два круга подряд, как я и предлагал».

Ламбьясе: «Но мы прошли дальше, Макс».

Ферстаппен: «Дружище, да мне насрать, если я прошел дальше с десятого места. Мы просто дерьмово сработали».

Ламбьясе: «Окей, хорошо, но как бы ты прошел дальше потом, когда в конце трасса стала на две секунды быстрее, а тебе нужно было бы ехать финальный быстрый круг, уже потратив весь запас энергии (силовой установки)? Но окей, хорошо, скажи мне, как ты хочешь действовать в третьем сегменте – и мы все сделаем, как ты скажешь. Комплекты шин, топливо, план заездов».

Уже по окончании квалификации, возвращаясь в боксы с лучшим временем, Ферстаппен по радио извинился перед Ламбьясе и командой за излишне агрессивные заявления.

«Да, иногда такое случается. Хотя обычно такие переговоры блокируются (и не выводятся в эфир). Да, мы оба порой можем довольно громко и эмоционально выражаться, но затем всегда разбираем ситуацию и все улаживаем. Так что все хорошо. Честно, мне тут даже нечего комментировать. А дальнейшие планы мы обсудим с ним», – рассказал Ферстаппен.

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