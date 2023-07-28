Гельмут Марко о перепалке Ферстаппена с гоночным инженером: «Макс всегда стремится добиться максимума»

Теги Гран-при Бельгии Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Макс Ферстаппен Авто

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко подвел итоги квалификации к Гран-при Бельгии.

Марко прокомментировал инцидент с жарким спором между Максом Ферстаппеном и его гоночным инженером Джанпьеро Ламбьясе – когда Макс был недоволен тактикой действия во втором сегменте и проходом в финал квалификации лишь с 10-м временем.

«Они ругались как пожилая пара. Спорили о том, когда нужно выезжать на трассу. Но теперь в любом случае все снова в порядке.

Это Макс – он таков, когда на него давят или когда он выступает не на своем уровне, ведь он всегда стремится добиться максимума. Это одно из качеств, которые делают его столь конкурентоспособным.

Думаю, сегодня он был лучшим на каждом из секторов трассы. Хотя он допустил одну ошибку в девятом повороте, да и первый поворот прошел не оптимально. Но он отметил для себя эти ошибки, а допускает он такие ошибки только раз», – рассказал Марко.

Гран-при Бельгии-2023. Ферстаппен выиграл квалификацию, но будет стартовать 6-м в гонке, Леклер – 2-й, Перес – 3-й

3 комментария

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Максим Макеев
РБ в этом сезоне не очень правильно выпускает машины на подсыхающих условиях
Тот же Перес в Испании даже со всем своим неумением кататься в дождь прошел бы дальше покажи он круг чуть позже
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Alex Sin
Ответ Paninaro
Даже когда на пит-лейн в стену въезжает.
Льюис на пите Кими выбил, тупо въехал в него. И не в квале а в гонке, борясь за победу.Так что лучше молчи.)
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