Гельмут Марко о перепалке Ферстаппена с гоночным инженером: «Макс всегда стремится добиться максимума»

Советник « » подвел итоги квалификации к Гран-при Бельгии.

Марко прокомментировал инцидент с жарким спором между и его гоночным инженером Джанпьеро Ламбьясе – когда Макс был недоволен тактикой действия во втором сегменте и проходом в финал квалификации лишь с 10-м временем.

«Они ругались как пожилая пара. Спорили о том, когда нужно выезжать на трассу. Но теперь в любом случае все снова в порядке.

Это Макс – он таков, когда на него давят или когда он выступает не на своем уровне, ведь он всегда стремится добиться максимума. Это одно из качеств, которые делают его столь конкурентоспособным.

Думаю, сегодня он был лучшим на каждом из секторов трассы. Хотя он допустил одну ошибку в девятом повороте, да и первый поворот прошел не оптимально. Но он отметил для себя эти ошибки, а допускает он такие ошибки только раз», – рассказал Марко.

Гран-при Бельгии-2023. Ферстаппен выиграл квалификацию, но будет стартовать 6-м в гонке, Леклер – 2-й, Перес – 3-й