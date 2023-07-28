Хэмилтон избежал наказания за небезопасное возвращение на трассу, Албон получил от стюардов предупреждение

Теги Гран-при Бельгии ФИА Льюис Хэмилтон Уильямс Формула-1 Мерседес Валттери Боттас Пьер Гасли Джордж Расселл Александр Албон Альфа Ромео Альпин Авто

Стюарды Гран-при Бельгии вынесли вердикты по инцидентам с участием Льюиса ХэмилтонаМерседес») и Алекса АлбонаУильямс»).

Хэмилтон в первом сегменте квалификации срезал «О’Руж» и вернулся на трассу в недостаточно безопасной манере, оказавшись при этом прямо перед напарником по команде Джорджем Расселом. Британцу пришлось отруливать, чтобы избежать столкновения, вовлечен в инцидент был и ехавший позади Валттери Боттас («Альфа Ромео»).

Выслушав мнения всех участников инцидента, стюарды приняли решение никого не штрафовать.

Такое же нарушение допустил и Албон – только в его случае речь шла о небезопасном возвращении на трассу на втором секторе и возможном столкновении с Пьером Гасли («Альпин»). В случае с Албоном стюарды, рассмотрев все обстоятельства инцидента, ограничились официальным предупреждением.

Хэмилтона, Албона и Магнуссена вызвали к стюардам после квалификации к Гран-при Бельгии

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RusSt
За своих обычно не наказывают но возвращался конечно очень опасно, будь там не Рассел штраф схватил бы
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий