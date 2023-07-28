Хэмилтон избежал наказания за небезопасное возвращение на трассу, Албон получил от стюардов предупреждение

Стюарды Гран-при Бельгии вынесли вердикты по инцидентам с участием (« ») и (« »).

Хэмилтон в первом сегменте квалификации срезал «О’Руж» и вернулся на трассу в недостаточно безопасной манере, оказавшись при этом прямо перед напарником по команде . Британцу пришлось отруливать, чтобы избежать столкновения, вовлечен в инцидент был и ехавший позади Валттери Боттас («Альфа Ромео»).

Выслушав мнения всех участников инцидента, стюарды приняли решение никого не штрафовать.

Такое же нарушение допустил и Албон – только в его случае речь шла о небезопасном возвращении на трассу на втором секторе и возможном столкновении с Пьером Гасли («Альпин»). В случае с Албоном стюарды, рассмотрев все обстоятельства инцидента, ограничились официальным предупреждением.

Хэмилтона, Албона и Магнуссена вызвали к стюардам после квалификации к Гран-при Бельгии