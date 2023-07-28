Хэмилтона, Албона и Магнуссена вызвали к стюардам после квалификации к Гран-при Бельгии

Теги Гран-при Бельгии ФИА Феррари Льюис Хэмилтон Уильямс Формула-1 Мерседес регламент Кевин Магнуссен Хаас Шарль Леклер Джордж Расселл Александр Албон Авто

Трем пилотам «Формулы-1» грозят штрафы по итогам квалификации к Гран-при Бельгии.

Стюарды вызвали напарников по «Мерседесу» Льюиса Хэмилтона и Джорджа Расселла. Предполагается, что Хэмилтон нарушил правила, небезопасно вернувшись на трек в связке «О Руж»-«Радийон». За аналогичное нарушение могут наказать пилота «Уильямса» Алекса Албона.

Кроме этого, судьи побеседуют с гонщиком «Хааса» Кевином Магнуссеном и Шарлем Леклером из «Феррари» о предполагаемой блокировке со стороны первого.

Хэмилтон показал четвертое время, Магнуссен – 13-е, Албон – 16-е.

Гран-при Бельгии-2023. Ферстаппен выиграл квалификацию, но будет стартовать 6-м в гонке, Леклер – 2-й, Перес – 3-й

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Luca di Montezemolo
А кое кого не вызвали за очередную блокировку.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sergio19882007
Макса хотя бы для приличия вызвали бы)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
grag68
Ответ Luca di Montezemolo
А кое кого не вызвали за очередную блокировку.
Он не виноват по умолчанию, поэтому вердикт сразу вынесли))
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий