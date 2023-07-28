Хэмилтона, Албона и Магнуссена вызвали к стюардам после квалификации к Гран-при Бельгии

Трем пилотам «Формулы-1» грозят штрафы по итогам квалификации к Гран-при Бельгии.

Стюарды вызвали напарников по « » и . Предполагается, что Хэмилтон нарушил правила, небезопасно вернувшись на трек в связке «О Руж»-«Радийон». За аналогичное нарушение могут наказать пилота « » .

Кроме этого, судьи побеседуют с гонщиком «Хааса» Кевином Магнуссеном и Шарлем Леклером из «Феррари» о предполагаемой блокировке со стороны первого.

Хэмилтон показал четвертое время, Магнуссен – 13-е, Албон – 16-е.

Гран-при Бельгии-2023. Ферстаппен выиграл квалификацию, но будет стартовать 6-м в гонке, Леклер – 2-й, Перес – 3-й

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