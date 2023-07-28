Джордж Расселл: «У нас просто не было темпа, ни на одном круге»

Теги Гран-при Бельгии Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Авто

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подвел итоги квалификации к Гран-при Бельгии, отметив, что остался разочарован своим выступлением.

«Нам просто не хватало темпа. Честно говоря, нам просто было очень трудно в этой квалификации, и я не до конца понимаю, почему. Обычно мне очень нравится выступать в таких переменчивых условиях, но у нас просто не было темпа, ни на одном круге.

Так что нам нужно попытаться все проанализировать и найти причину. Мы знаем, что квалификация – это еще не все, но да, безусловно, нам бы хотелось оказаться на более высокой позиции», – рассказал Расселл.

Гран-при Бельгии-2023. Ферстаппен выиграл квалификацию, но будет стартовать 6-м в гонке, Леклер – 2-й, Перес – 3-й

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