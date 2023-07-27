Руководитель «Астон Мартин»: «В Венгрии получили подтверждение, что пошли неправильным путем в развитии болида»

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак рассказал о планах команды по улучшению работы болида.

По словам Крака, команда обнаружила, что некоторые из последних обновлений негативно сказались на работе машины в целом. И что в «Астон Мартин» знают, как исправить ситуаци

«Процесс разработки болида был сложным и комплексным. Вы меняете что-то одно, но вы никогда не сможете поменять какую-то одну деталь так, чтобы это не повлияло на все остальное. При внесении изменений в конструкцию болида побочные эффекты есть всегда.

Поэтому вам нужно все тщательно взвесить: стоит ли использовать деталь, которая, например, даст вам больше прижимной силы, но имеет другой профиль, и наоборот. И мы считаем, что в одном или двух таких случаях в этом сезоне сделали неправильный выбор.

И Гран-при Венгрии в этом отношении стал последним элементом головоломки. На трассе в Венгрии мы ожидали, что будем намного конкурентоспособнее, но этого не случилось. И мы получили последнюю часть данных, подтверждающих то, что мы, вероятно, пошли неправильным путем в развитии болида.

При этом мы в себе уверены. Нам потребовалось несколько недель, чтобы определить источник проблем и получить подтверждение. И теперь мы уверены, что в ближайших гонках сможем предпринять шаги, которые позволят нам добиться улучшения ситуации», – рассказал Крак.

Руководитель «Астон Мартин» о ухудшении результатов: «Даже если в итоге у нас будет 6 подиумов в 22 гонках, сезон все равно можно будет считать неплохим»