Руководитель «Астон Мартин»: «В Венгрии получили подтверждение, что пошли неправильным путем в развитии болида»

Теги Формула-1 Астон Мартин Майк Крак Авто

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак рассказал о планах команды по улучшению работы болида.

По словам Крака, команда обнаружила, что некоторые из последних обновлений негативно сказались на работе машины в целом. И что в «Астон Мартин» знают, как исправить ситуаци

«Процесс разработки болида был сложным и комплексным. Вы меняете что-то одно, но вы никогда не сможете поменять какую-то одну деталь так, чтобы это не повлияло на все остальное. При внесении изменений в конструкцию болида побочные эффекты есть всегда.

Поэтому вам нужно все тщательно взвесить: стоит ли использовать деталь, которая, например, даст вам больше прижимной силы, но имеет другой профиль, и наоборот. И мы считаем, что в одном или двух таких случаях в этом сезоне сделали неправильный выбор.

И Гран-при Венгрии в этом отношении стал последним элементом головоломки. На трассе в Венгрии мы ожидали, что будем намного конкурентоспособнее, но этого не случилось. И мы получили последнюю часть данных, подтверждающих то, что мы, вероятно, пошли неправильным путем в развитии болида.

При этом мы в себе уверены. Нам потребовалось несколько недель, чтобы определить источник проблем и получить подтверждение. И теперь мы уверены, что в ближайших гонках сможем предпринять шаги, которые позволят нам добиться улучшения ситуации», – рассказал Крак.

Руководитель «Астон Мартин» о ухудшении результатов: «Даже если в итоге у нас будет 6 подиумов в 22 гонках, сезон все равно можно будет считать неплохим»

6 комментариев

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Himura
Врёт! Во всём виноваты новые шины.
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Великий Алонсо
Машина уже не ехала в Испании, Австрии и Сильверстоуне, до этого слоупока это дошло только в Венгрии. Откуда этого гения взяли?
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Mr.BadGuy
Лучше ищите хорошего фотографа на межсезонье
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