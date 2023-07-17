Руководитель «Астон Мартин» о ухудшении результатов: «Даже если в итоге у нас будет 6 подиумов в 22 гонках, сезон все равно можно будет считать неплохим»

Теги Формула-1 Астон Мартин Майк Крак Авто

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак оценил выступления команды в нынешнем сезоне.

Команда после 6 подиумов на старте сезона в последних гонках стала уступать прямым конкурентам в скорости.

«Мне кажется, нам следует быть осторожнее и не спешить с определением расстановки сил в пелотоне. Если вы помните, я уже говорил об этом: колебания в форме команд неизбежны. Например, на Гран-при Австрии мы видели, как «Мерседес» оказался далеко позади, а в Барселоне они были очень сильны. Мы еще совсем недавно были очень сильны на Гран-при Канады, где боролись за подиум.

Поэтому я всегда говорю, что нужно посмотреть на форму команд на двух, трех, четырех разных трассах, чтобы быть действительно уверенными в расстановке сил. И я думаю, что мы сможем сохранить свое положение.

Я считаю, что этот сезон для «Астон Мартин» уже можно считать очень неплохим, если посмотреть на то, откуда мы начинали свой путь. У нас есть 6 подиумов в 10 гонках – даже если в результате у нас будет 6 подиумов в 22 гонках, этот сезон все равно можно будет считать очень неплохим в сравнении с тем, откуда мы пришли и какими были наши цели на сезон. Но мы не собираемся сдаваться и пускать все на самотек», – рассказал Крак.

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1 комментарий

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Великий Алонсо
Мда....такое может сказать только лузер. Спасибо конечно АМ за прекрасное начало сезона, но когда после таких отличных результатов идёт резкий спад, то это уже нифига не удачно, это провал. Проснись, у тебя Великий Фернандо Алонсо в команде, а не Юки Цунода.
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