Руководитель «Астон Мартин» о ухудшении результатов: «Даже если в итоге у нас будет 6 подиумов в 22 гонках, сезон все равно можно будет считать неплохим»

Руководитель « » Майк Крак оценил выступления команды в нынешнем сезоне.

Команда после 6 подиумов на старте сезона в последних гонках стала уступать прямым конкурентам в скорости.

«Мне кажется, нам следует быть осторожнее и не спешить с определением расстановки сил в пелотоне. Если вы помните, я уже говорил об этом: колебания в форме команд неизбежны. Например, на Гран-при Австрии мы видели, как «Мерседес» оказался далеко позади, а в Барселоне они были очень сильны. Мы еще совсем недавно были очень сильны на Гран-при Канады, где боролись за подиум.

Поэтому я всегда говорю, что нужно посмотреть на форму команд на двух, трех, четырех разных трассах, чтобы быть действительно уверенными в расстановке сил. И я думаю, что мы сможем сохранить свое положение.

Я считаю, что этот сезон для «Астон Мартин» уже можно считать очень неплохим, если посмотреть на то, откуда мы начинали свой путь. У нас есть 6 подиумов в 10 гонках – даже если в результате у нас будет 6 подиумов в 22 гонках, этот сезон все равно можно будет считать очень неплохим в сравнении с тем, откуда мы пришли и какими были наши цели на сезон. Но мы не собираемся сдаваться и пускать все на самотек», – рассказал Крак.

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