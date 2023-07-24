Гельмут Марко: «Замена де Вриса на Риккардо сработала идеально»

Теги Гран-при Венгрии Ред Булл Альфа Таури Формула-1 Гельмут Марко Даниэль Риккардо Ник де Врис Юки Цунода Авто

Гельмут Марко доволен, что усадил Даниэля Риккардо в «Альфа Таури» Ника де Вриса.

Риккардо стал 13-м в своей первой гонке после возвращения в «Формулу-1», его напарник Юки Цунода финишировал 15-м.

«Очень уверенное и взрослое выступление. Он потерял три или четыре позиции из-за столкновения на старте.

13-е место – нормальный результат. Но дело еще и в позитивном импульсе, который он придал команде, стабилизации технических моментов и изменений – замена пилота сработала идеально», – сказал советник «Ред Булл» в интервью немецкому Sky.

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4 комментария

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Mr.BadGuy
Ответ Рейтинг
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В тексте новости про Де Вриса вообще не слова, где тут пинание ушедшего ? Или дальше заголовка не читаем?
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Мевин Магнуссен
Может стоит хотя бы несколько гран-при подождать, чтобы делать выводы. По Де Врису тоже по одному гран-при было восхищение
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Рейтинг
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