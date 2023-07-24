Гюнтер Штайнер: «Новичкам становится все труднее пробиваться в «Ф-1». Мало кто готов рисковать»

Руководитель « » считает, что новичкам в данный момент стало еще сложнее пробиваться в «Формулу-1».

По мнению Штайнера, команды будут все реже рисковать приглашать пилотов без опыта, учитывая высокий уровень конкуренции в чемпионате.

«Учитывая текущее положение вещей в «Формуле-1», потенциал гонщика – это та величина, которую очень сложно определить. Очень сложно найти пилота, который будет действительно очень хорош. Взять того же . Ему стоит отдать должное, он действительно выдающийся талант.

Но потом мы переходим к истории Ника де Вриса. точно нельзя назвать плохим гонщиком. Но он не справился. И «Ред Булл» пришлось возвращать , который в свою очередь в прошлом сезоне не смог показать, на что способен. И сам это признает. Я также думаю, что в «Ред Булл» решились на такой шаг в том числе потому, что ранее это сработало у нас (с Магнуссеном и Хюлькенбергом).

Новичкам становится все труднее пробиваться в «Ф-1». Сейчас хороши все команды. У нас нет отстающих. И поэтому для команд так важно наличие опытных пилотов. В конце пелотона это даже важнее, потому что здесь отрывы еще меньше.

Никто больше не отдаст место в команде новичку за $10-15 млн. Потому что эти деньги ты можешь выиграть, просто поднявшись на одно место в Кубке конструкторов. И такой риск того просто больше не стоит. Так что талантливым пилотам стало еще сложнее переходить из «Ф-2» и «Ф-1». Просто потому что мало кто готов так рисковать.

Посмотрите на «Астон Мартин» – они добились успеха, пригласив гонщика, которому 41 год. В «Хаасе» результаты улучшаются благодаря Нико Хюлькенбергу. Надеюсь, то же самое теперь не случится с «Альфа Таури», – рассказал Штайнер.

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