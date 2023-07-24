Гюнтер Штайнер: «Новичкам становится все труднее пробиваться в «Ф-1». Мало кто готов рисковать»

Теги Макларен Альфа Таури Нико Хюлькенберг Формула-1 Даниэль Риккардо Хаас Ник де Врис Гюнтер Штайнер Оскар Пиастри Авто

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер считает, что новичкам в данный момент стало еще сложнее пробиваться в «Формулу-1».

По мнению Штайнера, команды будут все реже рисковать приглашать пилотов без опыта, учитывая высокий уровень конкуренции в чемпионате.

«Учитывая текущее положение вещей в «Формуле-1», потенциал гонщика – это та величина, которую очень сложно определить. Очень сложно найти пилота, который будет действительно очень хорош. Взять того же Оскара Пиастри. Ему стоит отдать должное, он действительно выдающийся талант.

Но потом мы переходим к истории Ника де Вриса. Ника точно нельзя назвать плохим гонщиком. Но он не справился. И «Ред Булл» пришлось возвращать Даниэля Риккардо, который в свою очередь в прошлом сезоне не смог показать, на что способен. И сам это признает. Я также думаю, что в «Ред Булл» решились на такой шаг в том числе потому, что ранее это сработало у нас (с Магнуссеном и Хюлькенбергом).

Новичкам становится все труднее пробиваться в «Ф-1». Сейчас хороши все команды. У нас нет отстающих. И поэтому для команд так важно наличие опытных пилотов. В конце пелотона это даже важнее, потому что здесь отрывы еще меньше.

Никто больше не отдаст место в команде новичку за $10-15 млн. Потому что эти деньги ты можешь выиграть, просто поднявшись на одно место в Кубке конструкторов. И такой риск того просто больше не стоит. Так что талантливым пилотам стало еще сложнее переходить из «Ф-2» и «Ф-1». Просто потому что мало кто готов так рисковать.

Посмотрите на «Астон Мартин» – они добились успеха, пригласив гонщика, которому 41 год. В «Хаасе» результаты улучшаются благодаря Нико Хюлькенбергу. Надеюсь, то же самое теперь не случится с «Альфа Таури», – рассказал Штайнер.

В Голливуде бастуют актеры, но фильм про «Ф-1» снимают на Гран-при и дальше – даже без Брэда Питта. Спасла фиксация на реализме!

2 комментария

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Shico_I
Проблема ещё в том, что совсем мало тестов, а помимо этого и пятничные практики урезают
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Hitgoe Himgob
Новичкам всегда было тяжело попасть в Ф1. Просто раньше пилоты позже начинали в серии и раньше из нее уходили. Плюс всегда было больше команд, лишние 3-4 места. А по сути текучка осталась прежней, 1-2 пилота на выход и столько же на вход.

Просто ради фантазии взять 80е или 90е и представить что команд всегда 10 и они стабильно бы выступали лет 5. Больше одного нового пилота за сезон мы бы никогда не увидели в те годы.
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