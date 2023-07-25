Нико Росберг: «Риккардо и Ферстаппен – последние, кого я хотел видеть в зеркалах»

Нико Росберг признал, что Даниэль Риккардо был одним из опаснейших соперников.

Чемпион «Формулы-1» 2016 года и эксперт Sky Sports прокомментировал возвращение Риккардо на решетку в составе « » и отметил, что лично убеждался в мастерстве на трассе.

«Почему он покинул « » в 2018-м? Думаю, ему уже не было комфортно в команде. был восходящей звездой и получал все больше и больше поддержки со стороны команды, и [Риккардо] увидел шанс перейти куда-то еще и стать там звездой, начать новую главу. Не уверен, что, оглядываясь назад, он назовет такое решение ошибкой.

Мы все в восторге от его возвращения. Это такая потрясающая личность и один из лучших гонщиков в борьбе колесо в колесо на решетке.

Он последний человек, которого я хотел видеть в зеркалах – он и Макс Ферстаппен. Здорово, что он вернулся.

Единственное, что хотел бы сказать: Даниэль очень четко дает понять, что намерен вернуться в «Ред Булл». Это лишнее давление, которое он сам на себя оказывает. Я бы действовал по-другому и чуть снизил ожидания», – заявил .

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