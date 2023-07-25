Нико Росберг: «Риккардо и Ферстаппен – последние, кого я хотел видеть в зеркалах»

Теги Ред Булл Нико Росберг Альфа Таури Формула-1 Даниэль Риккардо Макс Ферстаппен Авто

Нико Росберг признал, что Даниэль Риккардо был одним из опаснейших соперников.

Чемпион «Формулы-1» 2016 года и эксперт Sky Sports прокомментировал возвращение Риккардо на решетку в составе «Альфа Таури» и отметил, что лично убеждался в мастерстве Даниэля на трассе.

«Почему он покинул «Ред Булл» в 2018-м? Думаю, ему уже не было комфортно в команде. Макс Ферстаппен был восходящей звездой и получал все больше и больше поддержки со стороны команды, и [Риккардо] увидел шанс перейти куда-то еще и стать там звездой, начать новую главу. Не уверен, что, оглядываясь назад, он назовет такое решение ошибкой.

Мы все в восторге от его возвращения. Это такая потрясающая личность и один из лучших гонщиков в борьбе колесо в колесо на решетке.

Он последний человек, которого я хотел видеть в зеркалах – он и Макс Ферстаппен. Здорово, что он вернулся.

Единственное, что хотел бы сказать: Даниэль очень четко дает понять, что намерен вернуться в «Ред Булл». Это лишнее давление, которое он сам на себя оказывает. Я бы действовал по-другому и чуть снизил ожидания», – заявил Росберг.

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1 комментарий

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Великий Алонсо
Это ты ещё Алонсо позади не видел на нормальном болиде, сразу бы из штанов вытряхивать можно было бы
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