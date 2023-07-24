Даниэль Риккардо о столкновении с Чжоу: «Сражался бы за очки, если бы не старт»

Теги Гран-при Венгрии Альфа Таури Формула-1 Даниэль Риккардо Чжоу Гуаньюй Альфа Ромео Авто

Даниэль Риккардо доволен первой гонкой после возвращения в «Формулу-1».

Пилот «Альфа Таури» завершил Гран-при Венгрии на 13-й позиции. Риккардо отметил, что ход заезда определило столкновение с гонщиком «Альфа Ромео» Чжоу Гуаньюем на старте, из-за чего Даниэль потерял ряд мест.

«Если бы мы остались впереди и удержали позицию на старте, то, считаю, действительно сражались бы за финиш в очках.

После гонки я посмотрел: были небольшие повреждения диффузора, но команда сказала, что в целом все нормально. С удовольствием бы сказал, что мог ехать на секунду быстрее, но, думаю, с машиной все было более-менее в порядке.

Мне предстоит ответить на много вопросов, так что здорово, что у меня был темп, что я ехал в «чистом» воздухе, допускал мало ошибок, сделал из них выводы, узнавал, что машине нравится, а что нет. Я многому научился по ходу гонки.

И с физической точки зрения – я восемь месяцев не проезжал гоночную дистанцию, особенно здесь, на одном из наиболее трудных автодромов. Прямо сейчас я улыбаюсь так широко, как только могу – ощущения очень хорошие», – сказал Риккардо после финиша.

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1 комментарий

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Сергей Богатырёв
Ну, то, что сумел вернуть позицию, с которой стартовал, это плюс. А вот то, что в десятку въехали новые команды для АТ минус, теперь не факт что вообще очки до конца сезона заработают.
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