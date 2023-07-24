Даниэль Риккардо: «Алонсо говорил мне, что перерыв в карьере «Ф-1» – одно из его лучших решений»

Даниэль Риккардо вспомнил изречение Фернандо Алонсо, когда оказался вне «Формулы-1».

стал для первой гонкой после возвращения на решетку – австралиец присоединился к « ». Алонсо, ныне выступающий за « », покинул чемпионат в конце 2018 года и пропустил два сезона.

«Даже если год вышел не таким, я как ожидал, я, безусловно, совершил перезагрузку и вновь чувствую себя энергичным.

На самом деле помню, как я разговаривал с Фернандо – может, два год назад. Тогда я не думал о перерыве. Но мы разговаривали, думаю, во время какого-то перелета, и он сказал, что перерыв – одно из его лучших решений в карьере.

И я подумал: если мне когда-либо это понадобится, не стоит слишком бояться. И сезон, который он проводил, добавил мне уверенности», – заявил Риккардо.

Дэн также высказался о машине «Макларена», которая в прошлые сезоны больше подходила его экс-напарнику Ландо Норрису:

«Мне казалось, что по какой-то причине « » обычно не говорит на моем языке. Безусловно, машина говорит на языке Ландо. Он знает, как извлекать максимум из этой штуки.

Особенно в прошлом году я оказался в каком-то смысле в патовой ситуации. Было трудно выпутаться. Поэтому перерыв, новая команда и среда [пошли на пользу]. Пожалуй, это повлияло на меня лучше всего».

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