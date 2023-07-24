Даниэль Риккардо: «Алонсо говорил мне, что перерыв в карьере «Ф-1» – одно из его лучших решений»

Теги Гран-при Венгрии Макларен Фернандо Алонсо Альфа Таури Формула-1 Астон Мартин Даниэль Риккардо Ландо Норрис Авто

Даниэль Риккардо вспомнил изречение Фернандо Алонсо, когда оказался вне «Формулы-1».

Гран-при Венгрии стал для Даниэля первой гонкой после возвращения на решетку – австралиец присоединился к «Альфа Таури». Алонсо, ныне выступающий за «Астон Мартин», покинул чемпионат в конце 2018 года и пропустил два сезона.

«Даже если год вышел не таким, я как ожидал, я, безусловно, совершил перезагрузку и вновь чувствую себя энергичным.

На самом деле помню, как я разговаривал с Фернандо – может, два год назад. Тогда я не думал о перерыве. Но мы разговаривали, думаю, во время какого-то перелета, и он сказал, что перерыв – одно из его лучших решений в карьере.

И я подумал: если мне когда-либо это понадобится, не стоит слишком бояться. И сезон, который он проводил, добавил мне уверенности», – заявил Риккардо.

Дэн также высказался о машине «Макларена», которая в прошлые сезоны больше подходила его экс-напарнику Ландо Норрису:

«Мне казалось, что по какой-то причине «Макларен» обычно не говорит на моем языке. Безусловно, машина говорит на языке Ландо. Он знает, как извлекать максимум из этой штуки.

Особенно в прошлом году я оказался в каком-то смысле в патовой ситуации. Было трудно выпутаться. Поэтому перерыв, новая команда и среда [пошли на пользу]. Пожалуй, это повлияло на меня лучше всего».

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3 комментария

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Забор Высоков
Ответ Кирилл Конопельченко
У Фернандо были другие варианты адекватные кроме перерыва? Да и он не единственный кто вернулся после перерыва. Перерыв в гонках это не приговор смертельный.
Но мало кому он пошел на пользу.
Можно вспомнить Шумахера, например.
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Кирилл Конопельченко
У Фернандо были другие варианты адекватные кроме перерыва? Да и он не единственный кто вернулся после перерыва. Перерыв в гонках это не приговор смертельный.
0
0
0
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Кирилл Конопельченко
Ответ Забор Высоков
Но мало кому он пошел на пользу. Можно вспомнить Шумахера, например.
Шумахер помог создать монстра благодаря которому было куча чемпионств. Так что это было на пользу сотен людей в команде и миллионом зрителей по всей планете.
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