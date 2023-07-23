Нико Росберг: «Такой заслуженный рекорд «Ред Булл». Команда и Ферстаппен выступают невероятно»

Чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг восхитился историческим рекордом «Ред Булл».

На Гран-при Венгрии Макс Ферстаппен принес своей команде 12-ю победу подряд. «Ред Булл» опередил « »: и выиграли 11 гонок подряд в 1988 году.

Двукратный чемпион одержал семь побед подряд и приблизился к рекорду (девять побед подряд в 2013-м).

«Это немыслимо. Такой заслуженный рекорд. Команда выступает невероятно, Макс выступает невероятно.

Вот это рекорды. Они так долго стояли, особенно командный. И Макс тоже – семь подряд. Остались всего две победы до Себастьяна Феттеля. Феноменально.

Сегодня он все сделал идеально: было очень трудно стартовать с «грязной» стороны решетки, и он справился феноменально хорошо», – заявил Нико.

«Остановись, пожалуйста». Нико Росберг – Ферстаппену о повторении его серии побед подряд

«Ред Булл» выиграл 12 Гран-при подряд и побил рекорд «Формулы-1»

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