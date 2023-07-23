Ландо Норрис: «Пересу все-таки не хватило темпа, чтобы меня догнать. Так что я доволен»

Пилот «Макларена» подвел итоги , отметив, что остался доволен вторым местом.

«Тяжелая гонка. Особенно непросто было в конце, когда меня догонял Чеко, но в итоге ему все-таки не хватило темпа, чтобы меня достать. Так что я доволен.

На старте гонки пришлось побороться, меня немного занесло в первом повороте. Еще один подиум для нас и « », это потрясающе.

Мог ли я выиграть? Эти парни (из «Ред Булл») слишком быстры. Только если они ошибутся или с ними что-то случится. Думаю, в данный момент мы просто рады тому прогрессу, которого смогли добиться.

Мы прошли путь от того, как пять гонок назад с трудом выходили из первого сегмента квалификации до борьбы за поул и подиумы. На данный момент мы всем довольны, наше время еще придет на более поздней стадии сезона», – рассказал Норрис.

Ферстаппен выиграл седьмую гонку подряд, Норрис – на подиуме