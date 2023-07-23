Ландо Норрис: «Пересу все-таки не хватило темпа, чтобы меня догнать. Так что я доволен»

Теги Гран-при Венгрии Макларен Формула-1 Ландо Норрис Авто

Пилот «Макларена» Ландо Норрис подвел итоги Гран-при Венгрии, отметив, что остался доволен вторым местом.

«Тяжелая гонка. Особенно непросто было в конце, когда меня догонял Чеко, но в итоге ему все-таки не хватило темпа, чтобы меня достать. Так что я доволен.

На старте гонки пришлось побороться, меня немного занесло в первом повороте. Еще один подиум для нас и «Макларена», это потрясающе.

Мог ли я выиграть? Эти парни (из «Ред Булл») слишком быстры. Только если они ошибутся или с ними что-то случится. Думаю, в данный момент мы просто рады тому прогрессу, которого смогли добиться.

Мы прошли путь от того, как пять гонок назад с трудом выходили из первого сегмента квалификации до борьбы за поул и подиумы. На данный момент мы всем довольны, наше время еще придет на более поздней стадии сезона», – рассказал Норрис.

Ферстаппен выиграл седьмую гонку подряд, Норрис – на подиуме

14 комментариев

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swerh
Молоток, че. Дотерпел.
+9
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torolen
Всё чётко, по пунктам. Но победу, пусть даже и случайно, пора бы зацепить. Чтобы сбросить этот психологический груз.
+6
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Антон Якимцев
Ландыш пока светлое пятно "новой эры", не считая робота Макса, гоняет почти без ошибок в последнее время.
+4
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+4
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White Pardus
Ответ swerh
Молоток, че. Дотерпел.
Мы все тоже!!! Примерно до 65 круга нервяк был нешутошный...а потом Перец бросил догонять.)
+2
0
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ЭЮЯ
Ответ torolen
Всё чётко, по пунктам. Но победу, пусть даже и случайно, пора бы зацепить. Чтобы сбросить этот психологический груз.
это у вас психологический груз.
Ландо использует свой шанс, как только он представится
+1
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Alex Sin
Ответ ЭЮЯ
это у вас психологический груз. Ландо использует свой шанс, как только он представится
Именно груз. В 2021 у него был шанс в Сочи, не смог, шины не поменял вовремя.
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EAl
Как я и думал перес оказался самым опасным соперником. Думал что он догонит и обойдет нориса после своего питстопа, но к счастью норис смог его удержать вдали.
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torolen
Ответ ЭЮЯ
это у вас психологический груз. Ландо использует свой шанс, как только он представится
Бесценный комментарий, спасибо Вам за него
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Сергей Богатырёв
Ответ Alex Sin
Именно груз. В 2021 у него был шанс в Сочи, не смог, шины не поменял вовремя.
Соглашусь. Плюс потом ещë Рик выиграл гонку.
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ЭЮЯ
Ответ Alex Sin
Именно груз. В 2021 у него был шанс в Сочи, не смог, шины не поменял вовремя.
Это было два года назад. Снаряд в одну воронку дважды не попадает. Кроме того, тогда были сложные погодные условия, и надо было просто угадать. И надо понимать, что лидеру есть, что терять, если он первым ныряет в боксы за три круга до финиша. Он должен отвечать на действия конкурентов, а не наоборот.
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Alex Sin
Ответ ЭЮЯ
Это было два года назад. Снаряд в одну воронку дважды не попадает. Кроме того, тогда были сложные погодные условия, и надо было просто угадать. И надо понимать, что лидеру есть, что терять, если он первым ныряет в боксы за три круга до финиша. Он должен отвечать на действия конкурентов, а не наоборот.
Это и называется груз. Нет опыта побед а победить хочется и не знаешь, что делать. Вот это то, что было в Сочи. А Хэм спокойно заехал поменял шины и выиграл. Потому, что опыт и нет груза первой победы.
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varankin.andrew
Ответ Alex Sin
Это и называется груз. Нет опыта побед а победить хочется и не знаешь, что делать. Вот это то, что было в Сочи. А Хэм спокойно заехал поменял шины и выиграл. Потому, что опыт и нет груза первой победы.
Ну если бы Норрис заехал, то Хэм бы остался. Там всё очень просто.
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Alex Sin
Ответ varankin.andrew
Ну если бы Норрис заехал, то Хэм бы остался. Там всё очень просто.
Ну если бы Хэм остался, то Норрис бы выиграл. Всё очевидно же. З.Ы. Ты ГП смотрел то хоть если такое пишешь?
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ЭЮЯ
Ответ Alex Sin
Это и называется груз. Нет опыта побед а победить хочется и не знаешь, что делать. Вот это то, что было в Сочи. А Хэм спокойно заехал поменял шины и выиграл. Потому, что опыт и нет груза первой победы.
Ещё раз повторяю. Это у вас груз. У Норриса не было реальных шансов на победу с тех пор. А как только появится, будьте уверены, он этот шанс сразу использует. удачи.
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