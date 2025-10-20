Льюис Хэмилтон: «Несмотря на то, что «Феррари» давно не обновляет болид, мы все равно держимся в группе лидеров»

Хэмилтон доволен своим прогрессом на этапе в Остине.

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон подвел итоги Гран-при США, рассказав о том, что сумел прибавить в работе с болидом и в целом теперь способен действовать более эффективно.

«Я наконец-то ощущаю, что способен выжимать из болида максимум его возможностей. И думаю, что мы еще способны прибавить в некоторых вещах. Мы способны выжать больше, особенно это касается меня и моего пилотажа – потому что я провел квалификацию не так хорошо, как хотелось бы, да и старт гонки провел не лучшим образом.

Всегда будут какие-то вещи, которые можно улучшить, но мы отправляемся на следующую гонку с позитивным настроем, так что я надеюсь, что уик-энд в Мехико мы проведем лучше.

И позитивных моментов много. Взять хотя бы то, сколько очков мы заработали в этот уик-энд. Несмотря на то, что «Феррари» давно не обновляет болид, мы все равно держимся в группе лидеров», – рассказал Хэмилтон.

Что случилось на Гран-при США: как «Макларен» почти слил «Феррари»? Битва Норриса и Леклера – 🤩