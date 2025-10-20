Браун лично извинился перед Хюлькенбергом за обвинения в аварии и послал сообщение руководителю «Заубера»

Браун связался с Хюлькенбергом и Уитли после критики в адрес Нико.

Руководитель «Заубера » Джонатан Уитли рассказал о поведении исполнительного директора «Макларена» Зака Брауна на Гран-при США .

Зак обвинил пилота швейцарской команды Нико Хюлькенберга в аварии между своими гонщиками Оскаром Пиастри и Ландо Норрисом в спринте. Через несколько часов Браун в эфире Sky Sports признал, что поменял мнение и не возлагает ответственность на Хюлькенберга.

«Зак очень оперативно отправил мне сообщение с извинениями, а также лично извинился перед Нико.

Легко решить, что виноват кто-то еще, люди реагируют со страстью. Он высказался на Sky или где-то еще – это было в пылу момента, на эмоциях.

Но я очень давно знаю Зака. Он настоящий гонщик. Мы все гонщики, и с ситуацией разобрались», – поделился историей Уитли.

Зак Браун о двойном сходе: «Ни один из пилотов «Макларена» не виноват. Любительский пилотаж от некоторых гонщиков»

Зак Браун об аварии Пиастри и Норриса: «Поменял мнение – Хюлькенберг не виноват»