Хэмилтон первым в истории «Ф-1» набрал больше 5000 очков

Хэмилтон отметился уникальным достижением в «Ф-1».

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон финишировал 4-м на Гран-при США , набрав 12 очков.

Тем самым семикратный чемпион в очередной раз обновил рекорд по количеству баллов в «Формуле-1». Теперь у него их 5004,5 за всю карьеру.

Следом идут Макс Ферстаппен (3329,5) и Себастьян Феттель (3098).

Наличие половины балла у Хэмилтона и Ферстаппена связано с Гран-при Бельгии 2021 года, где гонку завершили досрочно из-за сильного дождя. Так как пилоты проехали всего круг, им дали половину очков: Ферстаппен как победитель получил 12,5 вместо 25, а ставший третьим Хэмилтон – 7,5 вместо 15.

