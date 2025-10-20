  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Сотрудник «Ред Булл» пытался сорвать стартовую метку Норриса. Команду оштрафовали на 50 000 евро за присутствие постороннего на решетке
Фото
23

Сотрудник «Ред Булл» пытался сорвать стартовую метку Норриса. Команду оштрафовали на 50 000 евро за присутствие постороннего на решетке

Стали известны подробности инцидента на решетке и штрафа «Ред Булл».

«Ред Булл» выплатит 50 000 евро за «инцидент на решетке», объявила ФИА после победного для Макса Ферстаппена Гран-при США. Правила запрещают посторонним находиться на стартовом поле после начала прогревочного круга.

Как сообщают The Race, Sky Sports и другие издания, сотрудник «Ред Булл» пытался сорвать стартовую метку пилота «Макларена» Ландо Норриса, который в итоге финишировал вторым.

Метка представляет собой кусок ленты, наклеенный на барьеры, который помогает гонщику точно занять стартовый слот.

Регламент позволяет командам размещать такие указатели, но и не запрещает соперникам их срывать – «хотя вопрос о том, соответствует ли это духу соревнования, остается открытым», добавляет The Race. Штраф «Ред Булл» связан не с попыткой сорвать ленту, а с появлением работника на решетке и игнорированием указаний маршалов.

В то же время в правилах присутствуют пункты, посвященные спортивной этике. В частности, Международный спортивный кодекс ФИА запрещает «нарушения принципов честной борьбы, неспортивное поведение или попытки повлиять на исход соревнования, не соответствующие спортивной этике».

Утверждается, что австрийская команда пыталась действовать так же и на других гонках, а «Макларен», в свою очередь, предпринял меры, чтобы метку было тяжелее убрать.

«Ред Булл» был оштрафован на 50 000 евро за инцидент на стартовой решетке

Что случилось на Гран-при США: как «Макларен» почти слил «Феррари»? Битва Норриса и Леклера – 🤩

Фото: The Race

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Race
Гран-при США
logoЛандо Норрис
logoФормула-1
logoФИА
регламент
logoМакларен
logoРед Булл
logoМакс Ферстаппен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Льюис Хэмилтон: «Несмотря на то, что «Феррари» давно не обновляет болид, мы все равно держимся в группе лидеров»
19 минут назад
Браун лично извинился перед Хюлькенбергом за обвинения в аварии и послал сообщение руководителю «Заубера»
115 минут назад
Хэмилтон первым в истории «Ф-1» набрал больше 5000 очков
134 минуты назад
Тото Вольфф о Ферстаппене: «Не уверен, что только Макс смог бы так выступать. У «Ред Булл» быстрейший болид»
1742 минуты назад
Ландо Норрис: «Правило о нарушениях границ трассы – самое глупое. От нас ждут борьбы, а мы получаем за это штраф»
5сегодня, 11:22
Лоран Мекьес о шансах Ферстаппена на титул: «Вы видите, что я веду себя тихо. «Ред Булл» не выставляет себя на показ»
3сегодня, 10:50
Управляющий директор «Альпин»: «Команда разочарована, что Колапинто ослушался приказа сохранять позиции»
6сегодня, 10:40
Лоран Мекьес: «Наблюдать за Ферстаппеном – это все равно что смотреть, как творится история»
сегодня, 10:24
Карлос Сайнс об аварии: «Антонелли действовал агрессивнее, чем Бермэн, сильнее закрывал калитку»
3сегодня, 10:02
Ферстаппен сравнялся с Феттелем по числу подиумов (122) после победы в США. Больше только у Шумахера и Хэмилтона
8сегодня, 09:47
Ко всем новостям
Последние новости
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
16 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
27 сентября, 09:07