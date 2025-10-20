Сотрудник «Ред Булл» пытался сорвать стартовую метку Норриса. Команду оштрафовали на 50 000 евро за присутствие постороннего на решетке
«Ред Булл» выплатит 50 000 евро за «инцидент на решетке», объявила ФИА после победного для Макса Ферстаппена Гран-при США. Правила запрещают посторонним находиться на стартовом поле после начала прогревочного круга.
Как сообщают The Race, Sky Sports и другие издания, сотрудник «Ред Булл» пытался сорвать стартовую метку пилота «Макларена» Ландо Норриса, который в итоге финишировал вторым.
Метка представляет собой кусок ленты, наклеенный на барьеры, который помогает гонщику точно занять стартовый слот.
Регламент позволяет командам размещать такие указатели, но и не запрещает соперникам их срывать – «хотя вопрос о том, соответствует ли это духу соревнования, остается открытым», добавляет The Race. Штраф «Ред Булл» связан не с попыткой сорвать ленту, а с появлением работника на решетке и игнорированием указаний маршалов.
В то же время в правилах присутствуют пункты, посвященные спортивной этике. В частности, Международный спортивный кодекс ФИА запрещает «нарушения принципов честной борьбы, неспортивное поведение или попытки повлиять на исход соревнования, не соответствующие спортивной этике».
Утверждается, что австрийская команда пыталась действовать так же и на других гонках, а «Макларен», в свою очередь, предпринял меры, чтобы метку было тяжелее убрать.
Фото: The Race