Ландо Норрис: «Правило о нарушениях границ трассы – самое глупое. От нас ждут борьбы, а мы получаем за это штраф»

Норрис считает глупым правила о нарушении границ трассы.

Пилот «Макларена » выразил недовольство правилом по соблюдению границ трассы.

На Гран-при США британец получил предупреждение три раза из четырех возможных во время борьбы с Шарлем Леклером . Еще одно нарушение могло привести к 5-секундному штрафу.

«Одно из моих нарушений было связано с тем, что я участвовал в борьбе. Думаю, это одно из самых глупых правил.

От нас ждут борьбы, но если мы начинаем бороться слишком усердно, то получаем за это штраф. Я получил предупреждение за попытку пройти Шарля по внешней, в результате которой потерял время. Так что с точки зрения гонок эти правила бессмысленны. Это только усложнило мне жизнь.

[Еще проблема была в ветре], особенно это касается 19-го поворота, где были довольно нестабильные порывы ветра.

Сложно постоянно ехать на пределе и не допускать ошибок, которые, очевидно, у меня были. В конце мне пришлось быть более осторожным, поскольку я понимал, что не мог позволить себе получить штраф. Но я шел на необходимый риск», – сказал Норрис.

