Андреа Кими Антонелли: «После контакта с болидом Сайнса потеряли любые шансы заработать очки»

Антонелли разочарован результатом гонки в Остине.

Пилот «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли подвел итоги Гран-при США, признав, что рассчитывал набрать очки – однако этому помешало столкновение с Карлосом Сайнсом , вина за которое лежит на гонщике «Уильямса ».

«Гонка обернулась для нас разочарованием. По ощущениям, я хорошо стартовал – и рассчитывал отыграть пару позиций. К сожалению, это оказалось невозможным.

Я пытался оставить Карлосу Сайнсу как можно больше места в 15-м повороте, когда увидел его приближение. Я оставил ему место, но контакт между болидами все-таки случился. После чего мы потеряли любые реалистичные шансы заработать очки в этой гонке.

Да, результат разочаровал, но нужно двигаться вперед. Впереди этап в Мексике, а значит у нас будет шанс сразу же отыграться», – рассказал Антонелли.

Что случилось на Гран-при США: как «Макларен» почти слил «Феррари»? Битва Норриса и Леклера – 🤩