Джордж Расселл: «До гонки был уверен, что мы финишируем именно на той позиции, на которой окажемся после первого поворота. Так и случилось»

Расселл расстроен результатом гонки в Остине.

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл подвел итоги Гран-при США, отметив, что остался не слишком доволен результатом и тем, как прошел заезд.

«До гонки я был уверен, что мы финишируем в гонке именно на той позиции, на которой окажемся после первого поворота. Такой прогноз вытекал из уровня износа шин и почти равных скоростных возможностей болидов многих команд.

Именно так в итоге все и случилось. И, к сожалению для нас, мы потеряли пару позиций в первом повороте. Я хорошо стартовал, но застрял за Норрисом, а Хэмилтон и Пиастри в это время смогли проехать мимо по внешней траектории. После этого большую часть гонки я провел в одиночестве, находясь на шестой позиции.

Как бы то ни было, теперь нужно сосредоточиться на Гран-при Мехико. Там совсем другая трассы, да и особенности расположения автодрома в отношении высоты над уровнем моря усложняют ситуацию. Надеюсь, следующую гонку мы проведем лучше и отыграемся в борьбе за второе место в Кубке конструкторов», – рассказал Расселл.

