Шарль Леклер: «Я был очень доволен кругом, а стал 6-м. «Феррари» нужен шаг вперед, как сделал «Макларен»

Шарль Леклер доволен своим квалификационным кругом, но не скоростью «Феррари» в Венгрии.

Пилот показал шестой результат и после сессии отметил прогресс « », который должен стать для Скудерии примером. Оба гонщика британской команды опередили по итогам субботы.

«Ощущения не лучшие, честно сказать: я был очень доволен своим кругом, а потом смотришь на экран, и ты шестой. Да, до четвертой позиции разрывы очень маленькие, но топ-3 достаточно далеко, и это на такой трассе. Так что нам предстоит серьезно поработать.

«Макларен» снова показал, что сделал большой шаг вперед. У этого автодрома и «Сильверстоуна» совершенно разные характеристики, и команда очень быстра. Нам тоже нужно сделать шаг вперед.

Похоже, «Макларен», « », « » в данный момент стабильно впереди, по крайней мере если судить по последним трем гонкам. Нам надо поработать, иначе мы будем и дальше терять очки каждый уик-энд. Нужно постараться», – заявил Шарль.

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