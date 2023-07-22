Шарль Леклер: «Я был очень доволен кругом, а стал 6-м. «Феррари» нужен шаг вперед, как сделал «Макларен»

Теги Гран-при Великобритании Гран-при Венгрии Феррари Макларен Ред Булл Формула-1 Мерседес Шарль Леклер Авто

Шарль Леклер доволен своим квалификационным кругом, но не скоростью «Феррари» в Венгрии.

Пилот показал шестой результат и после сессии отметил прогресс «Макларена», который должен стать для Скудерии примером. Оба гонщика британской команды опередили Леклера по итогам субботы.

«Ощущения не лучшие, честно сказать: я был очень доволен своим кругом, а потом смотришь на экран, и ты шестой. Да, до четвертой позиции разрывы очень маленькие, но топ-3 достаточно далеко, и это на такой трассе. Так что нам предстоит серьезно поработать.

«Макларен» снова показал, что сделал большой шаг вперед. У этого автодрома и «Сильверстоуна» совершенно разные характеристики, и команда очень быстра. Нам тоже нужно сделать шаг вперед.

Похоже, «Макларен», «Мерседес», «Ред Булл» в данный момент стабильно впереди, по крайней мере если судить по последним трем гонкам. Нам надо поработать, иначе мы будем и дальше терять очки каждый уик-энд. Нужно постараться», – заявил Шарль.

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5 комментариев

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denvaskar
а кто скажет что сделали маки, что они так поднялись? дно скопировали? что за обновления?
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rtr_return
Красным не дано делать то, что делают маки
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hypnotoad94
Я всё еще не удивлюсь, если у Макларена что-то найдут нелегальное. Надеюсь, что так не будет, но я такого скачка за такой срок не видел никогда, там же реально секунду сняли.
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Михаил Зюбин
А ещё Феррари нужны пилоты (с яйцами)..
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TravenS
Ответ denvaskar
а кто скажет что сделали маки, что они так поднялись? дно скопировали? что за обновления?
Вспомнили, что с ручника не сняли...
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